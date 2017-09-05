О состоянии попавших под машину в Астане школьниц рассказали врачи

Девочка была госпитализирована в отделение ОАРИТ, выполнены дополнительные лабораторные и инструментальные исследования (Компьютерная томография, ультразвуковое обследование) и выставлены показания к оперативному вмешательству. После предоперационной подготовки выполнена операция. В настоящее время состояние остается крайне тяжелым. Ребенок находится на аппарате ИВЛ. Продолжается интенсивная терапия.





Вторая девочка Файзулла Анель получила ушиб правой голени. У нее также ушибленная ссадина правой стопы. Наложена гипсовая лангета на голень. После оказания помощи была отправлена домой на амбулаторное лечение.



