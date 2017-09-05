О состоянии попавших под машину в Астане школьниц рассказали врачи
5 сентября 2017, 16:56
Одна из пострадавших девочек впала в кому.
В детской городской больнице №2 Астаны, куда были госпитализированы две школьницы, попавшие под колеса водителя «Лексуса», рассказали об их состоянии, сообщает Zakon.kz.
Ребенок Муса Ф. 03.03.2007 доставлен каретой скорой медицинской помощи в 13:45час. Состояние ребенка крайне тяжелое за счет полученных травм. Уровень сознания кома1. В приемном покое после осмотра и обследования специалистами выставлен диагноз: Политравма. ЗЧМТ. Ушиб головного мозга тяжёлой степени тяжести. Линейный вдавленный перелом лобной кости. Субарахноидальное кровоизлияние. Ушиб органов грудной клетки (сердца, легких). Ушиб органов брюшной полости, почек. Закрытый перелом костей таза, лонной и седалищной кости слева без смещения. Ушиб мягких тканей, ссадины левого локтевого сустава, ушиб правого голеностопного сустава. Травматический шок 2-3 степени, - говорится в сообщении.
Девочка была госпитализирована в отделение ОАРИТ, выполнены дополнительные лабораторные и инструментальные исследования (Компьютерная томография, ультразвуковое обследование) и выставлены показания к оперативному вмешательству. После предоперационной подготовки выполнена операция. В настоящее время состояние остается крайне тяжелым. Ребенок находится на аппарате ИВЛ. Продолжается интенсивная терапия.
Вторая девочка Файзулла Анель получила ушиб правой голени. У нее также ушибленная ссадина правой стопы. Наложена гипсовая лангета на голень. После оказания помощи была отправлена домой на амбулаторное лечение.
Напомним, ДТП произошло 4 сентября, около 13.30 часов. 21-летний водитель Lexus, двигаясь по проспекту Момышулы выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил троих несовершеннолетних детей. Они переходили дорогу в установленном месте на разрешающий сигнал светофора.
Фото: IsraMedPortal
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