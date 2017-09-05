Все общеобразовательные школы Павлодара переходят на пятидневку

В Павлодаре все общеобразовательные школы с 1 по 11 класс переходят в режим пятидневного обучения, передает корреспондент передает корреспондент pavlodarnews.kz





При этом, в режиме пятидневки осуществляется обучение по инвариантной (обязательной) части рабочего учебного плана школы. Вариативная часть (кружки, факультативы, предметы по выбору) реализуется в шестой развивающий день - субботу.





С 2017-2018 учебного года переход на пятидневную учебную неделю разрешается всем классам с 1-го по 11-й на основании Инструктивно-методического письма академии им. Алтынсарина МОиН РК «Об особенностях организации образовательного процесса в общеобразовательных школах Республики Казахстан в 2017-2018 учебном году».





Решение о пятидневной учебной неделе принимает администрация каждой школы и согласовывает его с Попечительским советом и родительским комитетом. Ежедневную учебную нагрузку каждая школа определяет самостоятельно, согласовав при этом расписание уроков с попечительским советом или родительским комитетом, исходя из условий и возможностей школ.





В санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования» внесены изменения. Новые санитарные правила позволяют всем общеобразовательным школам внедрить пятидневку с 1 по 11 классы. С 2017-2018 учебного года продолжительность урока составляет 40 минут. Сокращение урока на 5 минут позволит добавить дополнительный урок, при этом существенно не увеличив нагрузку.





Приказом Министра образования и науки РК от 24 апреля 2017 года № 182 утверждены «Методические рекомендации по организации и выполнению домашнего задания в организациях среднего образования Республики Казахстан». Выполнение домашнего задания не должно превышать: во 2 классе - 50 минут, в 3−4 классах - 70 минут, в 5−6 классах - 90 минут, в 7−9 классах - 110 минут, в 10−11 классах - 130 минут.





В соответствии с этими рекомендациями для сокращения затрат времени на приготовление домашнего задания допускаются сдвоенные уроки в 5 - 11 классах. Администрация каждой школы сама определяет, по каким учебным предметам целесообразно проводить сдвоенные уроки. Не задаются домашние задания на праздники и каникулы.





Исключение составляет чтение художественной литературы, выполнение проектных работ, решение задач для углубленного изучения математики, первоклассникам по чтению со второго полугодия. Учебные программы и количество часов, отводимых на изучение каждого предмета, не меняются, но благодаря 40-минутным урокам высвобождается 30 минут.





То есть когда будет поставлен дополнительный урок, время пребывания учащихся в школе увеличится всего на 10 минут в день. Нормы максимальной учебной нагрузки согласно типовым учебным планам составляют от 24 до 39 часов в 1-11 классах общеобразовательных школ. Например, занятия учащихся второй смены начинаются в 14-10. Максимальная нагрузка учащегося 3,4 класса составляет 29 часов (4 дня по 6 уроков,1 день - 5 уроков).





В день максимальной нагрузки для учащихся 3,4 класса 2 смены занятия будут завершаться в 18-55. Сменность занятий в школах определяется исходя из контингента, наполняемости классов-комплектов и регламентируется администрацией каждой школы. Максимальная учебная нагрузка учащихся определяется рабочим учебным планом школы, который разрабатывается на основе типового плана МОиН РК.





Количество часов в режиме пятидневной учебной недели будет варьироваться от 4-5 уроков в 1-2 классах, 5-6 уроков в 3-4 классах, 6-7 уроков в 5-7 классах, 7-8 уроков в 8-11 классах.



