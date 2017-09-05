Туркменистан закрыл границу с Казахстаном

В связи с проводимыми в Ашхабаде 5-ми Азиатскими играми в закрытых помещениях усилены меры безопасности на границе. Азиатские игры начнутся 17 сентября, завершатся через 10 дней, поэтому вплоть до 27 сентября временно закрыт въезд на территорию Туркменистана для иностранных граждан, пребывающих в республику в упрощенном порядке, то есть безвизово, сообщает МИА «Казинформ».

«Граница закрыта до 27 сентября текущего года. Как вы знаете, упрощенным порядком для поездок в Туркменистан, в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями, пользовались граждане РК, постоянно проживающие в Мангистауской области. Они могут въезжать, выезжать и пребывать без виз на территории Балканского велаята Туркменистана на срок до 5 суток включительно», - рассказал главный специалист департамента государственных доходов по Мангистауской области Максат Акмуратов.

Место проживания граждан Казахстана, по его словам, определяется на основании отметки о прописке, проставленной в удостоверениях личности (паспортах). В соответствии с национальным законодательством Республики Туркменистан пребывание граждан Казахстана свыше сроков упрощенного въезда осуществляется на основании виз, оформленных в установленном порядке.

Граждане РК, на которых распространяется действие упрощенного порядка, могут въезжать на территорию РТ и выезжать с данной территории через пункты пропуска, определенные для международного сообщения.

В настоящее время на казахстанско-туркменской границе расположены автомобильный пункт пропуска «Темир-баба», на котором дислоцирован одноименный таможенный пост, а также железнодорожный таможенный пост «Болашак».

Приграничный грузопассажирский таможенный пост «Темир-баба» расположен в местности Темир-баба Каракиянского района, расстояние до областного центра - города Актау - 335 км. Зона деятельности: автомобильный пункт пропуска «Темир-баба» и периметр сухопутной границы с Республикой Туркменистан.

Железнодорожный таможенный пост «Болашак» находится в 80 км от автомобильного пункта пропуска на одноименной станции.