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Очевидцы: стрелок в подмосковной школе ворвался в класс с криком «Я хочу умереть!»

5 сентября 2017, 17:04

По словам подростка, нападавший обычно ходил в школу в камуфляже и берцах.

Один из учеников школы в подмосковной Ивантеевке, где другой ученик устроил стрельбу из пневматического оружия, рассказал НТВ о сегодняшних событиях.

Очевидец: «К нам в класс забежала учительница, сказала: выходите быстро из школы. Мы собрали вещи. Приехала скорая, пожарка, полиция. Позже его вывели двое полицейских».

По словам подростка, нападавший обычно ходил в школу в камуфляже и берцах.

По свидетельству некоторых учеников, устроивший стрельбу зашел в класс с криком «Я хочу умереть!». По одним данным, он ударил учительницу молотком, женщина находится в реанимации. Испугавшиеся школьники пытались выбраться из окна второго этажа, в результате трое из них получили травмы. По другим данным, подросток произвел один или несколько выстрелов из пневматического ружья, и учительница была ранена из ружья.

Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».

Фото vk.com

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