Очевидцы: стрелок в подмосковной школе ворвался в класс с криком «Я хочу умереть!»
5 сентября 2017, 17:04
По словам подростка, нападавший обычно ходил в школу в камуфляже и берцах.
Один из учеников школы в подмосковной Ивантеевке, где другой ученик устроил стрельбу из пневматического оружия, рассказал НТВ о сегодняшних событиях.
Очевидец: «К нам в класс забежала учительница, сказала: выходите быстро из школы. Мы собрали вещи. Приехала скорая, пожарка, полиция. Позже его вывели двое полицейских».
По словам подростка, нападавший обычно ходил в школу в камуфляже и берцах.
По свидетельству некоторых учеников, устроивший стрельбу зашел в класс с криком «Я хочу умереть!». По одним данным, он ударил учительницу молотком, женщина находится в реанимации. Испугавшиеся школьники пытались выбраться из окна второго этажа, в результате трое из них получили травмы. По другим данным, подросток произвел один или несколько выстрелов из пневматического ружья, и учительница была ранена из ружья.
Уголовное дело возбуждено по статье «Хулиганство».
Фото vk.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876355-0d682a1a223cf145b3aaf51b7d91a97e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...