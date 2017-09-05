Судья оказался на скамье подсудимых за несправедливый приговор в Алматы





Так, в сентябре 2009 года судье Алатауского районного суда Серимову поступило дело об установлении юридического факта брака между Нурлыбеком Масаковым и Баян Минбаевой. Женщина хотела получить право на наследство в виде дома, в котором несколько лет сожительствовала с умершим гражданским мужем. Судья признал брак между ними.





Позже брат умершего заявил, что является единственным наследником и обратился в суд об отмене брачных отношений между его покойным братом и Минбаевой, но судья Серимов не принял дело в производство и не вынес определение об отказе в принятии заявления.



