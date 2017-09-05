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Судья оказался на скамье подсудимых за несправедливый приговор в Алматы

5 сентября 2017, 17:06

По версии следствия, после неправомерного решения данного судьи женщина совершила акт самосожжения

В Алматы начался суд по резонансному делу экс-судьи Алатауского районного суда Алматы Умирзака Серимова, сообщает Sputnik Казахстан.

Бывший служитель Фемиды обвиняется по части 2 статьи 350 (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта) и части 4 статьи 307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями).

Так, в сентябре 2009 года судье Алатауского районного суда Серимову поступило дело об установлении юридического факта брака между Нурлыбеком Масаковым и Баян Минбаевой. Женщина хотела получить право на наследство в виде дома, в котором несколько лет сожительствовала с умершим гражданским мужем. Судья признал брак между ними.

Позже брат умершего заявил, что является единственным наследником и обратился в суд об отмене брачных отношений между его покойным братом и Минбаевой, но судья Серимов не принял дело в производство и не вынес определение об отказе в принятии заявления.

В результате сожительница умершего смогла оформить наследство и продать дом Светлане Турганбаевой.

Однако позже судья отменил свое решение о браке, и право женщины на наследство было признано недействительным. Соответственно, незаконным оказался договор купли-продажи дома с Турганбаевой.

Суд вынес решение о выселении Светланы Турганбаевой с ее родными. Во время выселения женщина совершила акт самосожжения, в результате чего скончалась в больнице. Родные погибшей просили наказать судью вынесшего изначально неправомерное решение.

Главное судебное разбирательство по делу назначено на 8 сентября.




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