Программа Siri спасла больную девочку и её семью после урагана "Харви"

14-летняя американка по имени Тайлер Франк и её родители были спасены Siri после природной катастрофы.

Девочка находилась в помещении, которое оказалось в зоне наводнения после урагана, когда у неё начался приступ наследственной болезни. Тайлер успела активировать Siri на своём iPhone и попросить цифрового помощника вызвать спасателей, пишет PhoneArena, передает передает Life.ru





Прибывшие представители Береговой охраны сначала забрали с места катастрофы пострадавших жителей, а затем вернулись за девочкой и её семьёй.





После того как им была оказана медицинская помощь, Франк были поселены в отель.





Семья потеряла дом и машину в результате наводнения, однако им удалось спасти свою жизнь благодаря Siri.





Анна Власова