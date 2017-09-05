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Программа Siri спасла больную девочку и её семью после урагана "Харви"

5 сентября 2017, 17:07

14-летняя американка по имени Тайлер Франк и её родители были спасены Siri после природной катастрофы.

Девочка находилась в помещении, которое оказалось в зоне наводнения после урагана, когда у неё начался приступ наследственной болезни. Тайлер успела активировать Siri на своём iPhone и попросить цифрового помощника вызвать спасателей, пишет PhoneArena, передает Life.ru.

Прибывшие представители Береговой охраны сначала забрали с места катастрофы пострадавших жителей, а затем вернулись за девочкой и её семьёй.

После того как им была оказана медицинская помощь, Франк были поселены в отель.

Семья потеряла дом и машину в результате наводнения, однако им удалось спасти свою жизнь благодаря Siri.

Анна Власова
Фото © REUTERS / Adrees Latif

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