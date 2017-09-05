В ЮКО в следующем году начнется строительство 30 малых водохранилищ

Сегодня в акимате Южно-казахстанской области под председательством акима области Жансеита Туймебаев состоялось заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В заседании приняли участие члены комиссии, акимы районов и городов и руководители ответственных управлений, передает пресс-служба акима ЮКО.





На повестке дня участники заседания обсудили ход реализации комплекса мероприятий по предупреждению и устранению паводковых угроз на 2017-2020 годы, в рамках Дорожной карты. С докладом на эту тему выступил временно исполняющий обязанности руководителя областного управления сельского хозяйства Турганбек Оспанов. По его словам, в регионе реализовано 98 инженерных противопаводковых мероприятий, идентифицировано 30 малых водохранилищ, общий объем которых составляет 342,75 млн. квадратных метров.





В результате разработана проектно-сметная документация по 12 объектам. В этом году для 2 объектов из местного бюджета выделено 174, 2 млн. тенге, а для оставшихся 10 объектов предусмотрено 960,98 млн. тенге. Однако при утверждении республиканской "дорожной карты" - 29 объектов по Южно-Казахстанской области не вошли в список. Для этих 29 объектов на региональном уровне был разработан комплекс специальных мероприятий, а их областного бюджета выделено 2,1 млрд. тенге. Общая стоимость строительства 30 малых водохранилищ на 2-ом этапе составляет порядка 6,3 млрд. тенге.









На сегодня на первом этапе плана планируется реализовать 5 проектов общей стоимостью 3,8 млрд. тенге.





По второму вопросу повестки дня - об обеспечении сейсмической безопасности на территории области, с докладом выступил руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Маргулан Мараим. По его словам, в целом в области насчитывается 3253 многоэтажных жилых домов.





На сегодняшний день в 1393 многоэтажных жилых домах необходимо провести капитальный ремонт, а 1035 требуют текущего ремонта. По результатам технического заключения в регионе насчитывается 14 поврежденных домов, которые не подлежат восстановлению. Кроме того, необходимо усилить сейсмическую безопасность 18 домов. В этом году, для этих целей из областного бюджета для 7 домов было выделено 753,0 млн. тенге.





Третий вопрос на повестке дня - профилактика особо опасных инфекционных заболеваний. На эту тему с докладом выступил руководитель департамента общественного здравоохранения Южно-Казахстанской области Нурбек Нышанов. По его словам, в области по сравнению с прошлым годом, случаи укусов клещей сократились на 28,9%.





Подводя итоги совещания, аким области поставил ряд конкретных задач руководителям ответственных управлений по трем основным вопросам.





«Необходимо подготовить специальную программу за счет, бюджетов городов и районов, активизировать работу по сейсмоусилению, и сносу ветхого и аварийного жилья. При этом нужно строго отслеживать качество строительства», - сказал Ж.Туймебаев.





Наряду с этим, аким области поручил обратить внимание и усилить работу по профилактике особо опасных инфекционных заболеваний. В то же время было поручено не допустить бесконтрольной продажи молока и мясных продуктов на улицах.





Фото: Самат Мырзалиев



