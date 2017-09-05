Суд воссоединил влюбленных из Казахстана и Китая
5 сентября 2017, 17:17
Миграционная служба сняла ограничение на въезд китаянки в Казахстан до 2021 года.
Суд разрешил гражданке Китая, которая нарушила миграционное законодательство Казахстана, вернуться в РК. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов, передает Sputnik Казахстан.
Ранее казахстанец Турсын Борибай опубликовал на сайте abai.kz письмо, в котором просил министра внутренних дел РК Калмуханбета Касымова воссоединить его с супругой — гражданкой Китая Жазирой Иманали.
Молодые люди познакомились два года назад, полюбили друг друга и недавно поженились. Однако пара не может быть вместе, потому что Иманали в прошлом году была выдворена из Казахстана за миграционное нарушение.
Казахстанец отмечал, что является младшим ребенком в семье, а его отец страдает от последствий кровоизлияния в мозг и мечтает увидеть свадебное торжество сына. Турсын Борибай обещал позвать Касымова на свадьбу в качестве почетного гостя в случае положительного решения этого вопроса.
В пресс-службе МВД ранее сообщили, что на основании решения суда миграционная служба внесла запрет на въезд девушки с 29 июня прошлого года по 29 июня 2021 года. В случае изменения решения суда миграционная служба снимет ограничения на въезд в Казахстан, отметили в министерстве.
"Судьи пересмотрели свое решение по протесту прокурора и отменили свой запрет", — сказал Касымов, добавив, что приглашение на свадьбу вынужден не принять.
Фото: Matritca.kz
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