Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-августе 2017 года

В январе-августе т.г. цены предприятий-производителей повысились на 5,6%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 6,2%, обрабатывающей - на 5,2%. Промышленная продукция подорожала на 5,5%, услуги промышленного характера - на 6,5%.

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции в процентах, прирост +, снижение - Август 2017г. к Январь-август 2017г. к январю-августу 2016г. июлю 2017г. августу 2016г. декабрю 2016г. декабрю 2015г. Промышленная продукция, включая услуги промышленного характера 2,0 7,7 5,6 21,9 16,7 Промышленная продукция 2,2 7,7 5,5 23,2 17,9 Средства производства -0,1 10,7 5,2 12,5 11,2 Продукция промежуточного потребления 2,7 8,5 6,2 25,6 20,6 Потребительские товары 0,0 3,1 1,6 12,8 5,2 Услуги промышленного характера 0,2 7,6 6,5 10,4 6,5

За период с начала года цены предприятий-производителей на газ природный стали выше на 15,8%, топливо дизельное - на 11,1%, нефть - на 7,3%, уголь - на 4,6%, бензин - на 4,3%, пропан и бутан сжиженные - на 3,8%, на металлические руды - ниже на 6,2%, мазут - на 2,3%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 30,7%, алюминий - на 5,8%, медь - на 5,1%, цинк - на 3,7%, свинец - на 2,3%, прокат черных металлов - на 1,8%, их снижение - на благородные металлы на 2,9%.

Повышение цен производителей наблюдалось на мясо скота на 6,9%, молочные продукты - на 4,9%, макаронные изделия - на 2,4%, рис - на 2,1%, хлеб - на 1,5%, чай и маргарин - по 1%, их снижение - на крупы на 19,4%, муку ржаную - на 8,7%, пшеничную - на 1,6%, масло растительное - на 7,2%, мясо птицы - на 6,6, сахар - на 6%.