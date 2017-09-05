 
Новости за сегодня

Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-августе 2017 года

 

В январе-августе т.г. цены предприятий-производителей повысились на 5,6%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 6,2%, обрабатывающей - на 5,2%. Промышленная продукция подорожала на 5,5%, услуги промышленного характера - на 6,5%.

 

Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции

в процентах, прирост +, снижение -

 

Август 2017г. к

Январь-август

2017г.

к январю-августу

2016г.

июлю

2017г.

августу

2016г.

декабрю

2016г.

декабрю

2015г.

Промышленная продукция, включая услуги

промышленного характера

2,0

7,7

5,6

21,9

16,7

 Промышленная продукция

2,2

7,7

5,5

23,2

17,9

 Средства производства

-0,1

10,7

5,2

12,5

11,2

 Продукция промежуточного потребления

2,7

8,5

6,2

25,6

20,6

 Потребительские товары

0,0

3,1

1,6

12,8

5,2

 Услуги промышленного характера

0,2

7,6

6,5

10,4

6,5

 

За период с начала года цены предприятий-производителей на газ природный стали выше на 15,8%, топливо дизельное - на 11,1%, нефть - на 7,3%, уголь - на 4,6%, бензин - на 4,3%, пропан и бутан сжиженные - на 3,8%, на металлические руды - ниже на 6,2%, мазут - на 2,3%.

Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 30,7%, алюминий - на 5,8%, медь - на 5,1%, цинк - на 3,7%, свинец - на 2,3%, прокат черных металлов - на 1,8%, их снижение - на благородные металлы на 2,9%.

Повышение цен производителей наблюдалось на мясо скота на 6,9%, молочные продукты - на 4,9%, макаронные изделия - на 2,4%, рис - на 2,1%, хлеб - на 1,5%, чай и маргарин - по 1%, их снижение - на крупы на 19,4%, муку ржаную - на 8,7%, пшеничную - на 1,6%, масло растительное - на 7,2%, мясо птицы - на 6,6, сахар - на 6%.

 

r05-09-2017-1

 

5 сентября 2017, 17:19
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код