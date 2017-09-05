Цены предприятий-производителей промышленной продукции в январе-августе 2017 года
В январе-августе т.г. цены предприятий-производителей повысились на 5,6%. Увеличение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 6,2%, обрабатывающей - на 5,2%. Промышленная продукция подорожала на 5,5%, услуги промышленного характера - на 6,5%.
|
Изменение цен предприятий-производителей промышленной продукции
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
|
Август 2017г. к
|
Январь-август
2017г.
к январю-августу
2016г.
|
июлю
2017г.
|
августу
2016г.
|
декабрю
2016г.
|
декабрю
2015г.
|
Промышленная продукция, включая услуги
промышленного характера
|
2,0
|
7,7
|
5,6
|
21,9
|
16,7
|
Промышленная продукция
|
2,2
|
7,7
|
5,5
|
23,2
|
17,9
|
Средства производства
|
-0,1
|
10,7
|
5,2
|
12,5
|
11,2
|
Продукция промежуточного потребления
|
2,7
|
8,5
|
6,2
|
25,6
|
20,6
|
Потребительские товары
|
0,0
|
3,1
|
1,6
|
12,8
|
5,2
|
Услуги промышленного характера
|
0,2
|
7,6
|
6,5
|
10,4
|
6,5
За период с начала года цены предприятий-производителей на газ природный стали выше на 15,8%, топливо дизельное - на 11,1%, нефть - на 7,3%, уголь - на 4,6%, бензин - на 4,3%, пропан и бутан сжиженные - на 3,8%, на металлические руды - ниже на 6,2%, мазут - на 2,3%.
Увеличение цен отмечено на ферросплавы на 30,7%, алюминий - на 5,8%, медь - на 5,1%, цинк - на 3,7%, свинец - на 2,3%, прокат черных металлов - на 1,8%, их снижение - на благородные металлы на 2,9%.
Повышение цен производителей наблюдалось на мясо скота на 6,9%, молочные продукты - на 4,9%, макаронные изделия - на 2,4%, рис - на 2,1%, хлеб - на 1,5%, чай и маргарин - по 1%, их снижение - на крупы на 19,4%, муку ржаную - на 8,7%, пшеничную - на 1,6%, масло растительное - на 7,2%, мясо птицы - на 6,6, сахар - на 6%.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.