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Выпускник детдома в Алматы совершил самоподжог

5 сентября 2017, 17:33

Подробности инцидента пока не сообщаются.

Выпускник детдома в Алматы совершил самоподжог, сообщает МИА «Казинформ».

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре дел, следственный отдел УВД Ауэзовского района проводит расследование, в результате будут установлены обстоятельства и причина смерти. По предварительной информации, молодой человек состоял на учете по состоянию психического здоровья», - сообщили в ДВД.

Подробности инцидента пока не сообщаются. Выпускником какого Дома юношества являлся парень, уточняется.

Фото: Kaznews.kz

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