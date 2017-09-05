Выпускник детдома в Алматы совершил самоподжог
5 сентября 2017, 17:33
Подробности инцидента пока не сообщаются.
Выпускник детдома в Алматы совершил самоподжог, сообщает МИА «Казинформ».
«Данный факт зарегистрирован в едином реестре дел, следственный отдел УВД Ауэзовского района проводит расследование, в результате будут установлены обстоятельства и причина смерти. По предварительной информации, молодой человек состоял на учете по состоянию психического здоровья», - сообщили в ДВД.
Подробности инцидента пока не сообщаются. Выпускником какого Дома юношества являлся парень, уточняется.
Фото: Kaznews.kz
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