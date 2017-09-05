Напавший на подмосковную школу ранил учителя кухонным топориком

Согласно данным прокуратуры, 15-летний школьник открыл стрельбу в классе во время урока информатики.

Подмосковные прокуроры организовали проверку по факту вооружённого нападения в школе в Ивантеевке. По данным надзорного ведомства, свою атаку 15-летний девятиклассник совершил при помощи кухонного топорика и пневматического оружия, пишет Life.ru





— По имеющимся данным, сегодня, 5 сентября, ученик 9-го класса во время урока информатики напал на учительницу с кухонным топориком и ударил её по голове. Затем подросток стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия, — говорится в сообщении прокуратуры.





Отмечается, что в результате нападения среди учащихся возникла паника. Школьники пытались спастись, выпрыгнув из окон. Несколько детей получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы. А стрелявший подросток был задержан и доставлен в отдел полиции для допроса.





Также сообщается, что пострадали трое детей, которые выпрыгнули из окна.





По словам очевидцев, старшеклассник часто носил с собой оружие и самодельные взрывные устройства.

Молодой человек, устроивший стрельбу в школе № 1 в подмосковной Ивантеевке, накануне рассказал о своих планах соседке. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT





По словам соседки, сначала о планах Михаила ей рассказали одноклассницы, но она им не поверила. Но потом он заявил ей об этом лично.

— Когда я шла домой, он мне сказал: "Я завтра в школе устрою теракт", — рассказала девочка-подросток. На расспросы соседки Михаил ответил: "Ну, узнаешь".



