Лишенный прав водитель на тонированном джипе совершил ряд ДТП и пытался скрыться

Парень на тонированном внедорожнике и без госномеров средь бела дня совершил серию ДТП в Алматы и пытался скрыться с места , передает , передает patrul.kz





По словам очевидцев, серебристая Toyota Land Cruiser двигалась на большой скорости в южном направлении по улице Утеген батыра. На перекрестке с улицей Толе би внедорожник зацепил автомашину Hyundai. После этого, не останавливаясь, он продолжил движение. Скрываясь с места ДТП, водитель TLC выехал на «встречку» и проехал пешеходный переход, оборудованный светофором, причем, на красный сигнал светофора. В этот момент автомобиль KIA Rio перестраивался в левый ряд для разворота. Внедорожник, пролетая по встречной полосе, поздно заметил легковушку и попытался объехать ее справа, но врезался в задний правый угол бампера. От удара у «крузака» пробило колесо, и он остановился. Свидетели, тем временем, подоспели на место второго ДТП. Они говорят, что мужчина спешно удалял тонировку с передних боковых стекол.





«Полчаса назад было совершено ДТП автомашиной Toyota Land Cruiser. При совершении аварии она скрылась и совершила второе ДТП. Машина полностью «в лоб» тонированная, за рулем находился молодой человек. При осмотре он был или обкуренный, или в алкогольном опьянении. Мы его задержали», - сообщил очевидец.

Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что виновник двух аварий – парень 1998 г.р. Он, как оказалось, уже лишен водительского удостоверения. Даже при всем этом «букете» можно сказать, что ему еще повезло. Ведь при том, что он совершил два ДТП, выезд на полосу встречного движения, проехал на красный свет, никто не погиб и не пострадал.



