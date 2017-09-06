Что мы знаем о воде, которую пьем каждый день
6 сентября 2017, 11:36
Не каждый казахстанец знает о том, что питьевая вода для ежедневного употребления может быть как полезной, так и не очень.
В последние годы казахстанский рынок в большом разнообразии заполнила бутилированная вода, и сейчас многие используют именно ее в качестве альтернативы воде из крана. Но что мы знаем об этом «джине в бутылке»? Несет ли такая вода пользу организму человека? Как выбрать «правильную» воду? Zakon.kz предлагает читателю вместе найти ответы на эти и другие вопросы о воде, которую нам сегодня предлагают производители.
Рынок бутилированной воды стремительно растет. Как говорится, это из-за того, что спрос рождает предложение. Но выясняется, что не в каждой бутылке с «минералкой», стоящей на прилавке, содержимое полезно для человеческого организма.
Такая одинаковая, но такая разная
Как же выбрать полезную воду? Начнем с классификации. Член-корреспондент Комитета минеральных ресурсов АН РК, член-корреспондент Академии валеологии РК, преподаватель кафедры химии и биотехнологии КГУ им. Ш.Уалиханова, директор по науке Asia Waters Евгений Пятов рассказал, что в Казахстане на данный момент действует Государственный стандарт, который делит всю бутилированную воду на питьевую и лечебную.
Питьевая вода предназначена для ежедневного, неограниченного потребления человеком в течение всей его жизни без последствий для его здоровья и здоровья его потомков. Лечебная вода используется в лечебных целях, потребляется в ограниченном количестве по назначению врача.
Мы будем говорить о питьевой воде, употребляемой ежедневно. Сегодня на прилавках магазинов нам предлагают такие ее виды, как «столовая», «очищенная», «родниковая» и «природная минеральная».
1. Если на этикетке написано просто «Питьевая вода», то это вода, прошедшая различные микробиологические обработки с сохранением ее первоначального химического состава. Однако такая вода проходит обработку ультрафиолетом, при котором убиваются не только вредные бактерии, но и полезные бактерии.
2. «Столовая вода» - это вода, которую искусственно минерализуют в процессе производства, то есть добавляют соли, допущенные здравоохранением для потребления человеком. При этом после искусственной минерализации вода перестает быть природной.
3. Если на этикетке надпись «Родниковая вода», значит это вода, которая добывается из родника. В мире такие бутилированные воды встречаются редко, поскольку родниковая вода должна не только добываться из родника, но и разливаться по бутылкам на роднике. Если ее возят на производство из родника, то это уже просто питьевая вода.
4. Очищенная вода – вода, прошедшая полное очищение, так называемый «обратный осмос», когда из воды удаляются все вещества, существовавшие в ней в исходном состоянии. Вода, в которой поменяли химический состав. Иными словами, это дистиллят. Очищенная вода может быть добыта, как из подземных источников, так и из систем центрального водоснабжения, то есть водопровода. Остерегайтесь по максимуму таких очищенных вод. Да, она не запрещена, но лучше всего пить полноценную воду.
5. «Природная минеральная» вода – вода, полученная из природных источников (скважин) с присутствием природной минерализации, когда все ее исходные природные свойства и полезная микрофлора сохранены. Ее можно пить без ограничения. На территории Казахстана питьевые природные минеральные воды представлены в основном импортными марками, но есть и отечественный производитель питьевой минеральной воды.
Теперь, отправляясь в магазин, мы внимательно изучаем этикетки, чтобы выбрать предпочитаемую воду. Но и здесь нужно быть осторожными.
- По нашим нормативам разрешение писать на маркировке бренд и тип воды не такой как в Европе. Там идет процедура признания воды независимыми экспертами, которые проверяют и воду из источников и уже разлитую воду. После чего дается классификация. У нас такой процедуры нет. Каждый волен написать хоть природная, хоть родниковая, хоть горная. Это не проверяется, - отметил Евгений Пятов.
В здоровом теле здоровый дух
Разобрались с классификацией, теперь будем определять, почему для человека полезна именно питьевая вода с минералами, а не очищенная? Дело в том, что каждая клетка и молекула живого организма выполняют функции с помощью воды, в ней растворены все необходимые для жизни человека вещества. Костная система человека – это не только опорно-двигательный аппарат, это ресурс минералов. Кровь и лимфа человека сбалансированы по минеральному составу. Поэтому нам необходимо постоянно восполнять расходуемые организмом минералы. И делается это, в первую очередь, с помощью воды, содержащей минералы.
Научный руководитель школы профилактической медицины, директор Института проблем питания Казахской Академии Питания, зав.кафедрой профилактической медицины и питания Медицинской Академии Астаны Ерболат Даленов озвучил 7 факторов, от которых зависит здоровье человека. Сюда же отнесена и вода. Так, для существования любого живого организма необходим определенный баланс. И главным в этом балансе является природная минеральная вода вода, как один из носителей основных полезных минералов (кальций, магний, натрий, калий, йод, гадрокарбонаты, фтор и т.д.), которые необходимы нашему организму для поддержания данного баланса.
И даже, оказывается, настроение человека зависит от количества воды, содержащейся в нейронах нашего мозга. Когда нейронам мозга не хватает воды, человек начинает испытывать стресс, настроение ухудшается, понижается работоспособность.
"Если говорить с научной точки зрения, за спокойствие, хорошее настроение в организме человека отвечают такие вещества как гистамин, триптофил и триптофан. А вода помогает регулировать содержание этих веществ в организме человека. В данном случае имеется ввиду физиологически полноценная вода", - отмечает академик Даленов.
Также, научно доказано, что обменный процесс в организме происходит с 10 вечера до 10 утра. И если вода употребляется не по режиму, то происходит обезвоживание, что приводит к выведению важных минералов из организма человека. Начинают вырабатываться вредные бактерии, а это приводит к риску патологических заболеваний.
Ученые даже дали рекомендации, как нужно пить полноценную природную воду, чтобы улучшить состояние организма:
- 2-3 стакана воды утром натощак
- 1 стакан воды за 30 минут до еды.
"Мертвая вода"?
Польза полноценной природной питьевой воды более или менее ясна. Что же не так с очищенной питьевой водой? Неужели она вредна? Однозначно на этот вопрос ответить сложно. Однако тот факт, что такая вода, прошедшая несколько стадий очистки, лишенная макро и микроэлементов, полезных бактерий и т.д. не восполняет потребности нашего организма. И, по словам специалистов, если такую воду пить длительное время, организм может дать сбой, так как ему не будет хватать солей и минералов.
- Когда мы пьем воду, она начинает всасываться в организм еще во рту, потом в желудке, в 12-перстной кишке, кишечнике и т.д. Когда мы пьем обессоленную воду, без кальция, мы сразу же в крови сокращаем содержание кальция и магния. Почки дают команду мозгу достать недостающий кальций. Где его найти? В костях. Это в свою очередь ведет к остеопорозу… …Если в употребляемой воде нет фтора, это плохо сказывается на состоянии зубов…, - привел пару примеров последствий постоянного употребления очищенной воды Евгений Пятков.
И несколько слов о воде из крана. Как отмечает Пятков, по химическом составу она у нас хорошая, но тяжеловатая для человеческого организма из-за высокого содержания дейтерия - тяжелого изотопа водорода. Что такое "тяжелая вода"? У нее другая температура кипения - 103 градуса, другая температура испарения, другая вязкость и т.д. А, так как биохимические реакции в нашем организме – образование белков, аминокислот, происходит в водной среде, то при употреблении "другой" - "тяжелой" воды организм может давать сбои. Мы можем получать патологии, потом начинаются болезни. И мы даже не предполагаем, что можно просто поменять воду.
Вода, вода, кругом вода...
Есть ли у казахстанцев возможность пить природную полноценную минеральную воду? Ответ однозначный: да. Естественные запасы природной минеральной воды на территории страны достаточно большие. Например, в недрах Кокшетауской возвышенности пролегает валдайский ледник, возраст которого насчитывает более 15 тысяч лет. Здесь, еще в середине ХХ века группой гидрогеологов было открыто водное месторождение Кусколь, один из участков которого – Букпа – оказался уникальным по составу и структуре воды. Сегодня из этих богатых недр земли с глубины более 100 метров добывается природная минеральная вода.
Как отмечают специалисты, природная физиологически полноценная минеральная Казахстана содержит уникальные и важные элементы, такие как: йод и другие редкие элементы, подобные ванадию, имеющему показания для профилактики диабета. Казахстанская минеральная вода содержит много элементов, полезных для организма, например: бром, фтор, калий, кальций, натрий.
Есть у нас и "легкая" вода - с низким содержанием дейтерия. Она возвращает иммунитет, выводит канцерогены, продукты облучения и тяжелые металлы. Такая вода очень ценна в космической отрасли, так как очень подходит космонавтам как в космосе, так и после полетов во время реабилитации.
Но добывать и производить такую воду не просто. Здесь требуются научные изыскания, исследование воды из скважин на предмет оптимальной минерализации, соблюдение всех санитарных норм и т.д. Поэтому некоторым производителям проще взять водопроводную воду, очистить ее и разлить по бутылкам. Плюс к этому сейчас массовою ставят аппараты с очищенной водопроводной водой в магазинах, а там - практически дистиллят.
И напоследок несколько рекомендаций, как же все-таки из всего разнообразия бутилированной воды выбрать "правильную". Специалисты рекомендуют обратить внимание на этикетку, на которой должна быть указана категория воды (питьевая, природная минеральная, столовая и т.д.), источник, производитель, химический состав воды. Следует опасаться и контрафактной продукции, которая может иметь неопрятный вид, нечеткую этикетку, без характерных признаков защиты.
Если вы сомневаетесь в качестве купленной воды, руководитель Управления санитарно-гигиенического надзора Комитета охраны общественного здоровья Министерства Здравоохранения РК Марал Рахимжанова рекомендует обратиться в территориальные департаменты общественного здоровья, и попросить проверить купленную воду в рамках государственного заказа.
Ирина Капитанова
фото автора
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876365-8b96febef7cfbfca25565459e7578f6f
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...