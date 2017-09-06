Что мы знаем о воде, которую пьем каждый день

Не каждый казахстанец знает о том, что питьевая вода для ежедневного употребления может быть как полезной, так и не очень.

В последние годы казахстанский рынок в большом разнообразии заполнила бутилированная вода, и сейчас многие используют именно ее в качестве альтернативы воде из крана. Но что мы знаем об этом «джине в бутылке»? Несет ли такая вода пользу организму человека? Как выбрать «правильную» воду? Zakon.kz предлагает читателю вместе найти ответы на эти и другие вопросы о воде, которую нам сегодня предлагают производители.





Рынок бутилированной воды стремительно растет. Как говорится, это из-за того, что спрос рождает предложение. Но выясняется, что не в каждой бутылке с «минералкой», стоящей на прилавке, содержимое полезно для человеческого организма.





Такая одинаковая, но такая разная





Как же выбрать полезную воду? Начнем с классификации. Член-корреспондент Комитета минеральных ресурсов АН РК, член-корреспондент Академии валеологии РК, преподаватель кафедры химии и биотехнологии КГУ им. Ш.Уалиханова, директор по науке Asia Waters Евгений Пятов рассказал, что в Казахстане на данный момент действует Государственный стандарт, который делит всю бутилированную воду на питьевую и лечебную.









Питьевая вода предназначена для ежедневного, неограниченного потребления человеком в течение всей его жизни без последствий для его здоровья и здоровья его потомков. Лечебная вода используется в лечебных целях, потребляется в ограниченном количестве по назначению врача.





Мы будем говорить о питьевой воде, употребляемой ежедневно. Сегодня на прилавках магазинов нам предлагают такие ее виды, как «столовая», «очищенная», «родниковая» и «природная минеральная».





1. Если на этикетке написано просто «Питьевая вода» , то это вода, прошедшая различные микробиологические обработки с сохранением ее первоначального химического состава. Однако такая вода проходит обработку ультрафиолетом, при котором убиваются не только вредные бактерии, но и полезные бактерии.





2. «Столовая вода» - это вода, которую искусственно минерализуют в процессе производства, то есть добавляют соли, допущенные здравоохранением для потребления человеком. При этом после искусственной минерализации вода перестает быть природной.





3. Если на этикетке надпись «Родниковая вода» , значит это вода, которая добывается из родника. В мире такие бутилированные воды встречаются редко, поскольку родниковая вода должна не только добываться из родника, но и разливаться по бутылкам на роднике. Если ее возят на производство из родника, то это уже просто питьевая вода.





4. Очищенная вода – вода, прошедшая полное очищение, так называемый «обратный осмос», когда из воды удаляются все вещества, существовавшие в ней в исходном состоянии. Вода, в которой поменяли химический состав. Иными словами, это дистиллят. Очищенная вода может быть добыта, как из подземных источников, так и из систем центрального водоснабжения, то есть водопровода. Остерегайтесь по максимуму таких очищенных вод. Да, она не запрещена, но лучше всего пить полноценную воду.





5. «Природная минеральная» вода – вода, полученная из природных источников (скважин) с присутствием природной минерализации, когда все ее исходные природные свойства и полезная микрофлора сохранены. Ее можно пить без ограничения. На территории Казахстана питьевые природные минеральные воды представлены в основном импортными марками, но есть и отечественный производитель питьевой минеральной воды.









Теперь, отправляясь в магазин, мы внимательно изучаем этикетки, чтобы выбрать предпочитаемую воду. Но и здесь нужно быть осторожными.





- По нашим нормативам разрешение писать на маркировке бренд и тип воды не такой как в Европе. Там идет процедура признания воды независимыми экспертами, которые проверяют и воду из источников и уже разлитую воду. После чего дается классификация. У нас такой процедуры нет. Каждый волен написать хоть природная, хоть родниковая, хоть горная. Это не проверяется, - отметил Евгений Пятов.





В здоровом теле здоровый дух





Разобрались с классификацией, теперь будем определять, почему для человека полезна именно питьевая вода с минералами, а не очищенная? Дело в том, что каждая клетка и молекула живого организма выполняют функции с помощью воды, в ней растворены все необходимые для жизни человека вещества. Костная система человека – это не только опорно-двигательный аппарат, это ресурс минералов. Кровь и лимфа человека сбалансированы по минеральному составу. Поэтому нам необходимо постоянно восполнять расходуемые организмом минералы. И делается это, в первую очередь, с помощью воды, содержащей минералы.





Научный руководитель школы профилактической медицины, директор Института проблем питания Казахской Академии Питания, зав.кафедрой профилактической медицины и питания Медицинской Академии Астаны Ерболат Даленов озвучил 7 факторов, от которых зависит здоровье человека. Сюда же отнесена и вода. Так, для существования любого живого организма необходим определенный баланс. И главным в этом балансе является природная минеральная вода вода, как один из носителей основных полезных минералов (кальций, магний, натрий, калий, йод, гадрокарбонаты, фтор и т.д.), которые необходимы нашему организму для поддержания данного баланса.





И даже, оказывается, настроение человека зависит от количества воды, содержащейся в нейронах нашего мозга. Когда нейронам мозга не хватает воды, человек начинает испытывать стресс, настроение ухудшается, понижается работоспособность.





"Если говорить с научной точки зрения, за спокойствие, хорошее настроение в организме человека отвечают такие вещества как гистамин, триптофил и триптофан. А вода помогает регулировать содержание этих веществ в организме человека. В данном случае имеется ввиду физиологически полноценная вода", - отмечает академик Даленов.





Также, научно доказано, что обменный процесс в организме происходит с 10 вечера до 10 утра. И если вода употребляется не по режиму, то происходит обезвоживание, что приводит к выведению важных минералов из организма человека. Начинают вырабатываться вредные бактерии, а это приводит к риску патологических заболеваний.





Ученые даже дали рекомендации, как нужно пить полноценную природную воду, чтобы улучшить состояние организма:





- 2-3 стакана воды утром натощак

- 1 стакан воды за 30 минут до еды.





"Мертвая вода"?





Польза полноценной природной питьевой воды более или менее ясна. Что же не так с очищенной питьевой водой? Неужели она вредна? Однозначно на этот вопрос ответить сложно. Однако тот факт, что такая вода, прошедшая несколько стадий очистки, лишенная макро и микроэлементов, полезных бактерий и т.д. не восполняет потребности нашего организма. И, по словам специалистов, если такую воду пить длительное время, организм может дать сбой, так как ему не будет хватать солей и минералов.





- Когда мы пьем воду, она начинает всасываться в организм еще во рту, потом в желудке, в 12-перстной кишке, кишечнике и т.д. Когда мы пьем обессоленную воду, без кальция, мы сразу же в крови сокращаем содержание кальция и магния. Почки дают команду мозгу достать недостающий кальций. Где его найти? В костях. Это в свою очередь ведет к остеопорозу… …Если в употребляемой воде нет фтора, это плохо сказывается на состоянии зубов…, - привел пару примеров последствий постоянного употребления очищенной воды Евгений Пятков.





И несколько слов о воде из крана. Как отмечает Пятков, по химическом составу она у нас хорошая, но тяжеловатая для человеческого организма из-за высокого содержания дейтерия - тяжелого изотопа водорода. Что такое "тяжелая вода"? У нее другая температура кипения - 103 градуса, другая температура испарения, другая вязкость и т.д. А, так как биохимические реакции в нашем организме – образование белков, аминокислот, происходит в водной среде, то при употреблении "другой" - "тяжелой" воды организм может давать сбои. Мы можем получать патологии, потом начинаются болезни. И мы даже не предполагаем, что можно просто поменять воду.





Вода, вода, кругом вода...





Есть ли у казахстанцев возможность пить природную полноценную минеральную воду? Ответ однозначный: да. Естественные запасы природной минеральной воды на территории страны достаточно большие. Например, в недрах Кокшетауской возвышенности пролегает валдайский ледник, возраст которого насчитывает более 15 тысяч лет. Здесь, еще в середине ХХ века группой гидрогеологов было открыто водное месторождение Кусколь, один из участков которого – Букпа – оказался уникальным по составу и структуре воды. Сегодня из этих богатых недр земли с глубины более 100 метров добывается природная минеральная вода.









Как отмечают специалисты, природная физиологически полноценная минеральная Казахстана содержит уникальные и важные элементы, такие как: йод и другие редкие элементы, подобные ванадию, имеющему показания для профилактики диабета. Казахстанская минеральная вода содержит много элементов, полезных для организма, например: бром, фтор, калий, кальций, натрий.





Есть у нас и "легкая" вода - с низким содержанием дейтерия. Она возвращает иммунитет, выводит канцерогены, продукты облучения и тяжелые металлы. Такая вода очень ценна в космической отрасли, так как очень подходит космонавтам как в космосе, так и после полетов во время реабилитации.





Но добывать и производить такую воду не просто. Здесь требуются научные изыскания, исследование воды из скважин на предмет оптимальной минерализации, соблюдение всех санитарных норм и т.д. Поэтому некоторым производителям проще взять водопроводную воду, очистить ее и разлить по бутылкам. Плюс к этому сейчас массовою ставят аппараты с очищенной водопроводной водой в магазинах, а там - практически дистиллят.





И напоследок несколько рекомендаций, как же все-таки из всего разнообразия бутилированной воды выбрать "правильную". Специалисты рекомендуют обратить внимание на этикетку, на которой должна быть указана категория воды (питьевая, природная минеральная, столовая и т.д.), источник, производитель, химический состав воды. Следует опасаться и контрафактной продукции, которая может иметь неопрятный вид, нечеткую этикетку, без характерных признаков защиты.





Если вы сомневаетесь в качестве купленной воды, руководитель Управления санитарно-гигиенического надзора Комитета охраны общественного здоровья Министерства Здравоохранения РК Марал Рахимжанова рекомендует обратиться в территориальные департаменты общественного здоровья, и попросить проверить купленную воду в рамках государственного заказа.





Ирина Капитанова