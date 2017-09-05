В Италии произошло землетрясение
5 сентября 2017, 18:07
Эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 102 км к северо-востоку от Рима.
Как сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 102 км к северо-востоку от Рима.
Уточняется, что первые признаки землетрясения были зафиксированы в 04:34 по местному времени. По данным независимой научной организации, оповещающей о подземных толчках, в этот раз их очаг на глубине около 2 км, говорится в сообщении в Твиттер.
Фото: italy4.me
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