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В Италии произошло землетрясение

5 сентября 2017, 18:07

Эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 102 км к северо-востоку от Рима.

В части Италии зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4, передает Zakon.kz со ссылкой на kp.ru.

Как сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC), эпицентр подземных толчков находился приблизительно в 102 км к северо-востоку от Рима.

Уточняется, что первые признаки землетрясения были зафиксированы в 04:34 по местному времени. По данным независимой научной организации, оповещающей о подземных толчках, в этот раз их очаг на глубине около 2 км, говорится в сообщении в Твиттер.

Фото: italy4.me

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