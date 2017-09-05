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Ремикс на саундтрек популярного сериала "Игра престолов" написал казахстанский диджей

5 сентября 2017, 18:15

Оригинальности трэку прибавила исполнение музыки на кобызе.

Известный диджей Бауыржан Итикеев Dj Byke снял клип на тему сериала "Игра престолов". Видео опубликовано на официальном Youtube-канале, передает Zakon.kz

Оригинальности трэку прибавила исполнение музыки на кобызе.

Кавер-версия понравилась казахстанским поклонникам сериала, за считанные часы видео собрало более тысячи просмотров.



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