Ремикс на саундтрек популярного сериала "Игра престолов" написал казахстанский диджей
5 сентября 2017, 18:15
Оригинальности трэку прибавила исполнение музыки на кобызе.
Известный диджей Бауыржан Итикеев Dj Byke снял клип на тему сериала "Игра престолов". Видео опубликовано на официальном Youtube-канале, передает Zakon.kz
Оригинальности трэку прибавила исполнение музыки на кобызе.
Кавер-версия понравилась казахстанским поклонникам сериала, за считанные часы видео собрало более тысячи просмотров.
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