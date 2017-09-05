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100 ударов ножкой от стола: в Атырау вынесен приговор мужчине, так жестоко убившему друга

5 сентября 2017, 18:28

В результате причиненных травм потерпевший Б. скончался от кровоизлияния в мозг.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области закончилось рассмотрение уголовного дела об убийстве, сообщает пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам области.

В ходе судебного разбирательства установлено, что подсудимый вместе с потерпевшим совместно распивали спиртные напитки. В ходе распития между ними завязалась ссора, где потерпевший пролил на голову подсудимого горячий чай и перевернул кухонный стол.

В тот момент подсудимый, разозлившись, взял сломанную ножку от стола с металлическим окончанием и нанес 115 ударов в голову и по всему телу потерпевшего Б. В результате причиненных травм потерпевший Б. скончался от кровоизлияния в мозг.

Суд, признал Р. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.99 УК Республики Казахстан (убийство) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы маскимальной безопасности (колония строгого режима).

Приговор суда вступил в законную силу.

Фото: newstes.ru

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