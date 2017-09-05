Суд по делу Бауржана Мусина назначен на 7 сентября
5 сентября 2017, 18:34
Мусин был задержан при получении от бизнесмена очередной части взятки в размере 400 тысяч тенге.
Судебное разбирательство над заместителем председателя одного из комитетов министерства по делам религии и гражданского общества РК Бауржаном Мусиным начнется в начале сентября в Астане, сообщает Sputnik Казахстан.
"Постановлением районного суда №2 Есильского района Астаны уголовное дело по обвинению Бауржана Мусина в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 366 частью 2 и пунктом 4 части 3 УК РК (Получение взятки — ред.) принято к производству. Главное судебное разбирательство назначено на 7 сентября в 10:00", — сказал собеседник.
Как ранее сообщило Нацбюро по противодействию коррупции, Мусин подозревался в неоднократном получении взяток за лоббирование интересов участников госзакупок. В конце марта Мусин был задержан при получении от бизнесмена очередной части взятки в размере 400 тысяч тенге. Общая сумма взятки составила 1,4 миллиона тенге.
Фото: www.ktk.kz
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