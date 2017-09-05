В новом фильме Джеймс Бонд женится

По сюжету, жену агента 007 убьют, что вынудит главного героя вернуться к работе.

В новом фильме про агента 007 Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крэйга женится , пишет , пишет Газета.ru со ссылкой на Page Six.





«Бонд уходит из секретной службы, он влюблен и женится», – заявил один из источников. По его словам, жену агента 007 убьют, что вынудит главного героя вернуться к работе.





Как утверждается, новая лента будет напоминать боевик «Заложница», где Лиам Нисон сыграл отставного агента ЦРУ.





В последнем на данный момент фильме бондианы, «007: Спектр», возлюбленной Бонда была Мадлен Суонн (в исполнении Леа Сейду). Согласно имеющимся данным, в новой ленте пара будет состоять в браке.





Пока неясно, переработают ли сценаристы сюжет после этой утечки. Картина должна выйти в прокат 8 ноября 2019 года.





Ранее сообщалось, что Крэйг подтвердил участие в новом фильме о Джеймсе Бонде.



