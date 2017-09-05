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В новом фильме Джеймс Бонд женится

5 сентября 2017, 18:43

По сюжету, жену агента 007 убьют, что вынудит главного героя вернуться к работе.

В новом фильме про агента 007 Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крэйга женится, пишет Газета.ru со ссылкой на Page Six.

«Бонд уходит из секретной службы, он влюблен и женится», – заявил один из источников. По его словам, жену агента 007 убьют, что вынудит главного героя вернуться к работе.

Как утверждается, новая лента будет напоминать боевик «Заложница», где Лиам Нисон сыграл отставного агента ЦРУ.

В последнем на данный момент фильме бондианы, «007: Спектр», возлюбленной Бонда была Мадлен Суонн (в исполнении Леа Сейду). Согласно имеющимся данным, в новой ленте пара будет состоять в браке.

Пока неясно, переработают ли сценаристы сюжет после этой утечки. Картина должна выйти в прокат 8 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Крэйг подтвердил участие в новом фильме о Джеймсе Бонде.

Фото: simg.sputnik.ru

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