В новом фильме Джеймс Бонд женится
5 сентября 2017, 18:43
По сюжету, жену агента 007 убьют, что вынудит главного героя вернуться к работе.
В новом фильме про агента 007 Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крэйга женится, пишет Газета.ru со ссылкой на Page Six.
«Бонд уходит из секретной службы, он влюблен и женится», – заявил один из источников. По его словам, жену агента 007 убьют, что вынудит главного героя вернуться к работе.
Как утверждается, новая лента будет напоминать боевик «Заложница», где Лиам Нисон сыграл отставного агента ЦРУ.
В последнем на данный момент фильме бондианы, «007: Спектр», возлюбленной Бонда была Мадлен Суонн (в исполнении Леа Сейду). Согласно имеющимся данным, в новой ленте пара будет состоять в браке.
Пока неясно, переработают ли сценаристы сюжет после этой утечки. Картина должна выйти в прокат 8 ноября 2019 года.
Ранее сообщалось, что Крэйг подтвердил участие в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Фото: simg.sputnik.ru
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