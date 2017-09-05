Конфликт в Мьянме: ЕС призывает снизить напряженность

Еврокомиссия призвала все конфликтующие стороны в штате Ракхайн в Мьянме снизить напряженность и обеспечить доступ гуманитарной помощи. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Христоса Стилианидиса, передает собственный корреспондент передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».





«Неограниченный доступ гуманитарной помощи, в том числе для гуманитарных работников, имеет решающее значение для 350 тыс. лиц, оказавшихся в уязвимом положении в штате Ракхайн», - говорится в заявлении еврокомиссара.





Христос Стилианидис призывал «все стороны снизить напряженность и полностью соблюдать международные права человека, в частности, воздержаться от любого насилия в отношении гражданских лиц».





Еврокомиссар также призвал власти Бангладеш не депортировать обратно в Мьянму беженцев из штата Ракхайн. «Многие гражданские лица из штата Ракхайн сильно страдают и бегут от насилия через границу в Бангладеш. Они не должны быть возвращены или депортированы», - сказал Стилианидис. Как отмечается, «помощь и защита властей Бангладеш в отношении беженцев имеет решающее значение пока ситуация в штате Ракхайн не стабилизируется». «Европейский союз привержен поддержке всех усилий, направленных на возобновление гуманитарных поставок в штат Ракхайн, и без устали работает со всеми заинтересованными сторонами для достижения этой цели», - приводятся слова еврокомиссара в заявлении.





Автор: Тимур Дюсекеев

Фото: www.politanalitika.ru



