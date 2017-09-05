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Despacito на калькуляторе: японец оригинально сыграл самый прослушиваемый хит в мире

5 сентября 2017, 19:08

За четыре дня видеозапись набрала более 200 тысяч просмотров.

Житель Японии записал кавер-версию песни Despacito пуэрториканского певца Луиса Фонси. Ролик опубликован на канале It's a small world в Youtube, передает РИА Новости.

На видео японец исполняет Despacito и популярную песню британского певца Эда Ширана Shape Of You, поочередно нажимая на кнопки двух калькуляторов AR7778. В комментариях к ролику автор отметил, что его "музыкальные инструменты" сделаны в Китае, и он купил их в интернете.

За четыре дня видеозапись набрала более 200 тысяч просмотров.

В августе клип на песню Despacito стал самым популярным в истории Youtube: на сегодняшний день его посмотрели более 3,5 миллиардов раз. Предыдущий рекорд принадлежал видеоклипу американского рэпера Wiz Khalifa, до него лидерство на протяжении пяти лет удерживал южнокорейский певец Psy с хитом Gangnam Style.






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