Акмолинский предприниматель приглашает южноказахстанцев на работу

Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем обращении народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» отметил необходимость модернизации рынка труда, и обеспечения поддержки процессов мобильности рабочей силы из трудоизбыточных регионов, сообщает ресс-служба акима ЮКО.





Со стороны акимата Южно-Казахстанской области подписан меморандум с Акмолинской областью, в целях переселения рабочей силы из трудоизбыточных регионов в северные регионы. Представители акмолинской компании «Новопэк» добровольно вызвались встретиться с переселенцами. Об этом сегодня в ходе прошедшего брифинга в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима области Ербол Садыр.





По его словам, руководство предприятия, которое занимается производством полимерной упаковки прибыло специально в регион, и приглашает на завод более 600 рабочих.

Отметим, что завод производит полипропиленовые мешки и мягкие контейнеры в соответствии с нормами таможенного союза. Компания Новопэк основана в 2003 году, и является многолетним лидером на рынке полимерной упаковки. На сегодняшний день, производственный комплекс насчитывает 600 сотрудников и территорию площадью около 45 000 кв.м. Руководство компании заверило, что создадут все условия для желающих работать на заводе в городе Кокшетау. По словам руководства, на заводе из-за нехватки рабочей силы простаивает множество установок. А в случае увеличения числа рабочих, удвоится производительность, что позволит выйти на европейские рынки. Одним словом, сегодняшний объем производимых упаковок возрастет с 6 до 11 млн. штук.





«В основном заводу нужны машинисты, операторы и швеи. В первую очередь сотрудники проходят обучение на специальных курсах, и за этот период мы предоставляем стипендию в размере 40 тысяч тенге. Затем он получает работу и обеспечивается общежитием. Оклад от 80 до 150 тыс. тенге. В настоящее время, возле завода для 300 рабочих ведется строительство жилого комплекса. Поэтому мы принимаем сотрудников с семьями. В будущем будет рассмотрен вопрос о выделении им земельных участков на территории города», - сказал управляющий директор ТОО «Новопэк» Айдар Жакупов.





Стоит отметить, что в ходе четырехдневного визита в область, руководство завода намерено встретится с жителями Туркестана, а также Сайрамского и Сайрыагашского районов.





Фото: пресс-службы







