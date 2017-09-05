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В США педофила посадили за онлайн-изнасилование более сотни детей

5 сентября 2017, 19:40

Мужчина получил 16 лет тюрьмы, несмотря на то, что не притрагивался к своим жертвам.

Гражданина США Пола Лейтона (Paul Leighton) впервые в истории приговорили к реальному тюремному сроку за «онлайн-изнасилование» более 100 несовершеннолетних. Об этом сообщает The Daily Mirror, передает Lenta.ru

Мужчина получил 16 лет тюрьмы, несмотря на то, что не притрагивался к своим жертвам.

Житель английского города Сихем втирался в доверие к детям с помощью нескольких учетных записей в Facebook. Он использовал откровенные снимки, найденные в сети, а затем требовал взамен у несовершеннолетних собеседников сфотографировать себя. После этого он шантажировал подростков, заставляя их совершать насильственные действия с их младшими братьями и сестрами, а также друзьями.

В суде выступили несколько жертв, которые признались в появлении суицидальных мыслей после общения с Лейтоном.

На компьютере подсудимого были обнаружены более двух тысяч материалов порнографического характера, включая фото и видеофайлы. Оказалось, что жертвами мужчины стали около сотни детей из США, Австралии и Канады.

В марте испанские власти задержали педофила Мануэля Понса Санчеса благодаря его выступлению на британском шоу талантов X Factor. После выхода передачи в эфир полиция добилась экстрадиции мужчины на родину, после чего он был приговорен к 23 годам тюрьмы.

Фото: Northumbria Police

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