В США педофила посадили за онлайн-изнасилование более сотни детей
5 сентября 2017, 19:40
Мужчина получил 16 лет тюрьмы, несмотря на то, что не притрагивался к своим жертвам.
Гражданина США Пола Лейтона (Paul Leighton) впервые в истории приговорили к реальному тюремному сроку за «онлайн-изнасилование» более 100 несовершеннолетних. Об этом сообщает The Daily Mirror, передает Lenta.ru
Мужчина получил 16 лет тюрьмы, несмотря на то, что не притрагивался к своим жертвам.
Житель английского города Сихем втирался в доверие к детям с помощью нескольких учетных записей в Facebook. Он использовал откровенные снимки, найденные в сети, а затем требовал взамен у несовершеннолетних собеседников сфотографировать себя. После этого он шантажировал подростков, заставляя их совершать насильственные действия с их младшими братьями и сестрами, а также друзьями.
В суде выступили несколько жертв, которые признались в появлении суицидальных мыслей после общения с Лейтоном.
На компьютере подсудимого были обнаружены более двух тысяч материалов порнографического характера, включая фото и видеофайлы. Оказалось, что жертвами мужчины стали около сотни детей из США, Австралии и Канады.
В марте испанские власти задержали педофила Мануэля Понса Санчеса благодаря его выступлению на британском шоу талантов X Factor. После выхода передачи в эфир полиция добилась экстрадиции мужчины на родину, после чего он был приговорен к 23 годам тюрьмы.
Фото: Northumbria Police
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