Апокалипсис в Уфе: как город уходил под воду в фотографиях
5 сентября 2017, 19:57
К сожалению, не обошлось без жертв – погиб мужчина.
Накануне на столицу Башкирии обрушился сильнейший ливень. Всего за два с половиной часа выпало 115 миллиметров осадков. Это, по данным мэрии, в два с лишним раза больше месячной нормы, сообщает proufu.ru.
Затопило не только улицы, но и участок железной дороги длиной 15 километров и несколько зданий, одно из них – отделение МФЦ на 50 лет СССР, где вода поднялась по пояс. Потоки воды сносили людей. К сожалению, не обошлось без жертв – погиб мужчина.
Городские коммунальщики всю ночь разбирались с последствиями стихии, подсчитывая ущерб. А в МЧС тем временем предупреждают, что вероятность ливней в ближайшие дни сохранится, и рекомендуют жителям запастись непромокаемыми вещами, продуктами питания и водой на три дня. Как столица республики уходила под воду – в фоторепортаже уфимского блогера Олега Чегодаева.
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