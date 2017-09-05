На Дни культуры Карагандинской области в Астану приехало больше 1400 человек

Более 200 тысяч карагандинцев уже посетили ЭКСПО.

В Астане в этноауле на территории ипподрома «Казанат» состоялось открытие Дней культуры Карагандинской области в рамках международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Карагандинцы подготовили жителям и гостям столицы обширную программу – они привезли выставки картин и изделия ремесленников, будет представлено театральное и музыкальное творчество. Кроме того, выступят спортсмены – состоятся показательные выступления по народным играм и конному поло.









В событии приняли участие министр культуры РК Арыстанбек Мухамедиулы, соратники Президента, общественные деятели. Гостями были известные карагандинцы: Тохтар Аубакиров, Мухтар Алтынбаев, Макпал Жунусова, Мухамбет Копеев, Серик Сапиев.





- Более 200 тысяч карагандинцев уже посетили ЭКСПО. И сегодня наша делегация составляет более 1400 человек. Среди нас – наши известные артисты, художники, ремесленники, спортсмены. В Дни карагандинской культуры на многих площадках Астаны будут выступать наши мастера, - сказал аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, открывая торжества.









Глава региона пригласил астанчан, земляков-карагандинцев на гала-концерт, который состоится 6 сентября на территории ЭКСПО. На одной сцене с карагандинскими артистами выступят именитые земляки – звезды казахстанской эстрады: Каракат Абильдина, Ерлан Кокеев и группа «К-7», Жамила Баспакова, Булат Кусаинов, группа «Ұлытау», Кыдырали Болманов, Роман Ким, группа «Арнау», Нуржан Керменбаев, группа «Формат», Жан Тапин и другие.





Карагандинцы на территории этноаула устроили фестиваль баурсаков и кумыса. Все желающие могли попробовать себя в соревнованиях по тогызкумалаку, асык ату. Аким области Ерлан Кошанов и гости, заразившись общим азартом, поиграли в асык ату.









В театрализованном представлении артисты вернулись к далекому прошлому – зрителям понравились сцены Кояндинской ярмарки. Также была представлена фольклорная программа «Өнер көзі - халықта».





На площадке этноаула состоялся концерт с участием карагандинских коллективов, группы «Улытау», популярных исполнителей Каракат Абильдиной и Кыдырали Болманова.











