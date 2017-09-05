Фонду «Самрук-Казына» отводится важная роль в трансформации экономики Казахстана - премьер

Бакытжан Сагинтаев выступил с приветственной речью на Международном форуме суверенных фондов благосостояния в Астане.





Ежегодный Международный форум суверенных фондов благосостояния (IFSWF) впервые проводится в центральноазиатском регионе. Организовал его Фонд «Самрук-Казына».









Всего форум IFSWF собрал в столице Казахстана более 200 делегатов, в числе которых представители суверенных фондов благосостояния, международных организаций, транснациональных компаний и бизнеса.





Сегодня на открытии мероприятия с приветственным словом перед гостями и участниками 9-го ежегодного заседания IFSWF в Астане выступил Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.

«Казахстан создает новую модель экономического роста, основанную на диверсификации, цифровой и технологической модернизации экономики. Фонду «Самрук-Казына» отводится важная роль в этой трансформации. «Самрук-Казына» работает в рамках долгосрочной стратегии Правительства Республики Казахстан по модернизации национальной экономики, которая фокусируется на приватизации и рыночных реформах. Сегодня я бы хотел подчеркнуть готовность Правительства РК к открытому диалогу с международным сообществом инвесторов», - отметил Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев.





«Для нас это большая честь провести мероприятие такого высокого уровня впервые в Центральной Азии. Международный форум суверенных фондов благосостояния является отличной площадкой для сотрудничества и обмена знаниями. Среди ожидаемых результатов можно назвать разработку инновационных идей и способов принятия стратегических решений, развитие новых навыков и знаний для привлечения инвестиций», - отметил, в свою очередь,председатель правления АО «Самрук-Қазына»УмирзакШукеев.



