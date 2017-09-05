Как попасть в Акорду - желающие должны учесть три условия

Тайны главного здания столицы и всего Казахстана — президентской резиденции открыли представители медиацентра акимата Астаны в Facebook

Для желающих попасть в резиденцию есть несколько условий: экскурсия в Акорду должна быть групповой, попасть одному туда не получится, а также посещение возможно исключительно во время отсутствия президента.

Посетить Акорду можно договорившись по телефону 8 (7172)74-55-24 или купив тур на экскурсию по достопримечательностям Астаны.





Отмечается, что Акорда входит в топ-10 самых красивых резиденций мира и является всего лишь третьей, открытой для всех желающих.





"Здесь принимаются важные решения страны. Тут были самые влиятельные политика мира. Сюда же можете войти и вы! Сооруженное в 2004 году главное здание страны уже не является закрытым государственным объектом. С недавних пор по инициативе Президента Акорда открыта для каждого желающего!", - отметили представители медиацентра.



