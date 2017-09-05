Когда человек начинает ненавидеть свою работу - ученые выяснили "опасный" возраст
5 сентября 2017, 20:59
Люди начинают терять интерес к работе в возрасте от 35 лет.
Группа британских исследователей из компании Happiness Works проводили масштабный эксперимент и установили возраст, когда человек начинает ненавидеть свою работу, сообщает vistanews.ru
В опросе принимали участие около 2000 человек различной возрастной группы. Согласно результатам, самыми несчастными оказываются люди пожилого возраста. В общей сложности, люди начинают терять интерес к работе в возрасте от 35 лет.
Основными причинами такого неудовлетворения являются стресс, нехватка друзей и коллег, а также явная недооценка со стороны руководства.
В группе опрошенных возрастом от 35 до 55 лет недовольными являются 16% людей. 18% лиц старше 55 лет также выражают свое неудовлетворение и недовольство работой. Наименьший показатель оказывается у работников, возраст которых от 18 до 32 лет. Среди них лишь 8% не устраивает их работа.
Один из экспертов отмечает, что скорее всего такая зависимость связана с наступлением того периода, когда человеку кажется будто он не добился никаких успехов.
Такой стресс приводит к тому, что работник начинает сильно переживать и нервничать, ведь в таком возрасте уже пора заниматься семьей.
Фото: mtdata.ru
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