Ах, какая женщина: что нужно знать о супруге президента Узбекистана - Зироатхон Хошимовой

СМИ в последнее время очень привлекает первая леди Узбекистана.

В Кыргызстан 5 сентября с государственным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Его сопровождает супруга Зироатхон Хошимова. Красота первой леди Узбекистана снова заставляет обращать на нее внимание всех СМИ.





С целью удовлетворения людского любопытства сайт «Дунё узбеклари», выпускаемый узбеками-эмигрантами в Канаде, опубликовал некоторые сведения о супруге президента Узбекистана Зироатхон Хошимовой. Об этом пишет портал CA-NEWS.





Сама она, будучи скромным и стеснительным человеком по своей природе, сведений о себе и семье не дает, отмечает издание.





Хошимова Зироатхон (Ойхон) Махмудовна уроженка города Коканд в Ферганской области. В институте ирригации и механизации сельского хозяйства Ойхон училась с отличием, где и познакомилась с будущим мужем. Шавкат Мирзиёев тогда был секретарем комитета комсомола института.





Как отмечает издание, в институте их с завистью называли самой симпатичной и интеллектуально подкованной парой и, конечно же, желали ей счастья. Однако на этом пути паре пришлось преодолевать гигантские препятствия: родители, особенно бабушки и дедушки Ойхон противились браку с Шавкатом Миромоновичем.





Родители супруги





Родители Ойхон — Махмуджон ака, авторитарный отец и образцовый семьянин, мать Раънохон опа с огромной выдержкой — были глубоко набожными и требовательными людьми: воспитали детей в строгости и воздержанности в духе исламских ценностей.





Махмуджон ака возглавлял тогда Отдел рабочего снабжения (ОРС) Среднеазиатской железной дороги в Коканде, включая «Дорресторан», подвижные вагоны-рестораны — весьма рентабельные и выгодные для должностного лица в советские времена.





ОРС имел собственную базу со складскими помещениями, главное — фондировался из Центра: получал дефицитные промышленные и продовольственные товары непосредственно из Госснаба СССР. Была такая всесоюзная снабженческая организация-монополист.





Благами ОРС пользовались многие. Молодоженам из семей работников ОРС и «Дорресторана» разрешалось приобретать на свадьбу и по праздникам дефицитные товары в спецмагазине. По конфиденциальным сведениям, Махмуджон ака, кроме изложенного, имел 10 собственных вагонов-рефрижераторов и мог использовать в интересах своего бизнеса еще арендованные вагоны-рефрижераторы. Поставляя дары природы из Узбекистана в регионы России, и завозя обратно ширпотреб, дефицитную мебель и т.п., находчивый предприниматель по советским меркам скопил солидный капитал — слыл одним из богатейших людей Ферганской долины.





Коммуникабельность





Ойхон Махмудовна достаточно коммуникабельна: общается с людьми с высоким уровнем образования и культуры, с общественными деятелями в основном по профессиональным вопросам, проблемам воспитания детей; проявляет интерес к науке, образованию, литературе и искусству.





Но с учетом высокого статуса мужа и по прагматическим соображениям (Ислам Каримов мог жестко расправиться с любым чиновником, претендующим на публичность, известность), Ойхон Махмудовна старалась быть рациональной во всем: во избежание неприятностей для семьи, она не выделялась среди знакомых и коллег, сторонилась частых встреч с подругами, даже с родственниками, не мелькала в общественном пространстве, отмечает издание.













У Шавката Мирзиёева и Зироатхон Хошимовой трое детей. Две старшие дочери – Шахноза (Мирзиёева-Шаханова) и Саида, а также сын Даврон — о котором ничего не известно.

Первая и пока единственная фотография семьи президента Узбекистана была сделана 4 декабря 2016 года на избирательном участке в ходе выборов президента.











И еще несколько фото:























