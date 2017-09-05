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В Дагестане уничтожен один из самых одиозных лидеров боевиков

5 сентября 2017, 21:18

Убитый в ходе контртеррористической операции преступник был причастен во многим разбойным нападениям.

Один из главарей боевиков, причастный к терактам, ликвидирован в Дагестане в ходе спецоперации. Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете.

Убитый в ходе контртеррористической операции преступник был причастен во многим разбойным нападениям на сотрудников правоохранительных органов и представителей местной власти.

Фото: regnum.ru

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