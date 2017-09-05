В Дагестане уничтожен один из самых одиозных лидеров боевиков
5 сентября 2017, 21:18
Убитый в ходе контртеррористической операции преступник был причастен во многим разбойным нападениям.
Один из главарей боевиков, причастный к терактам, ликвидирован в Дагестане в ходе спецоперации. Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в Национальном антитеррористическом комитете.
Убитый в ходе контртеррористической операции преступник был причастен во многим разбойным нападениям на сотрудников правоохранительных органов и представителей местной власти.
Фото: regnum.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876388-f04ccc9c122b640adc959919968178fa
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...