Пользователей соцсетей возмутил потрепанный флаг на крыше КазНИТУ
5 сентября 2017, 21:41
Госсимвол похож на труху, а это непозволительно.
В Сети появилось видео разорванного потрепанного флага на крыше главного корпуса Казахского национального исследовательского технического университета им. К. И. Сатпаева (КазНИТУ), сообщает Zakon.kz
Пользователи возмущены и пишут, что госсимвол похож на труху, а это непозволительно. «Ему, что уже 1000 лет?», - вопрошают комментаторы.
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