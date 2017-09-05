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Пользователей соцсетей возмутил потрепанный флаг на крыше КазНИТУ

5 сентября 2017, 21:41

Госсимвол похож на труху, а это непозволительно.

В Сети появилось видео разорванного потрепанного флага на крыше главного корпуса Казахского национального исследовательского технического университета им. К. И. Сатпаева (КазНИТУ), сообщает Zakon.kz

Пользователи возмущены и пишут, что госсимвол похож на труху, а это непозволительно. «Ему, что уже 1000 лет?», - вопрошают комментаторы.





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