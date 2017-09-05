Грузия попросила Украину арестовать Саакашвили
5 сентября 2017, 22:02
Михаил Саакашвили выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах.
Украина получила от Генеральной прокуратуры Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом на пресс-конференции во вторник, 5 сентября, заявил заместитель главы украинского Минюста Сергей Петухов, передает Вести.ru
Он сообщил о том, что запрос на арест и экстрадицию Саакашвили со стороны грузинских следователей был направлен Украине, в связи с тем что он является обвиняемым по трем статьям Уголовного кодекса Грузии:
"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины.
Михаил Саакашвили выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 182 Уголовного кодекса Грузии – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом; статья 333 и статья 117 Уголовного кодекса Грузии – злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия; часть 2 статьи 332 Уголовного кодекса Грузии – злоупотребление служебным положением должностным лицом.
Постановлением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 г. в отношении Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Постановлением старшего прокурора Главной прокуратуры Грузии от 4 августа 2014 г. в связи с уклонением от явки в следственный орган и неустановлением местонахождения Саакашвили он был объявлен в розыск".
Стоит отметить, что, заявление замглавы украинского Минюста Петухова подтверждает, что украинские власти назначили на государственную должность бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили уже после того, как он стал обвиняемым в уголовно наказуемых предступлениях в Грузии.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Саакашвили губернатором Одесской области Украины 30 мая 2015 г.
Однако экс-президент Грузии не задержался в Одессе надолго: 10 ноября 2016 г. Порошенко подписал указ о смещении Михаила Саакашвили с поста губернатора области.
Конфликт Порошенко, изначально доверившего Саакашвили руководство одной из ключевых областей Украины, дошел до такой степени, что 26 июля 2017 г. украинский президент издал указ о лишении бывшего руководителя Одесской области и Грузии украинского гражданства.
Фото: bm.img.com.ua
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876391-8f52684f9cd3ea45f13639e74ca69b4a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...