Грузия попросила Украину арестовать Саакашвили

Украина получила от Генеральной прокуратуры Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Об этом на пресс-конференции во вторник, 5 сентября, заявил заместитель главы украинского Минюста Сергей Петухов , передает , передает Вести.ru





Он сообщил о том, что запрос на арест и экстрадицию Саакашвили со стороны грузинских следователей был направлен Украине, в связи с тем что он является обвиняемым по трем статьям Уголовного кодекса Грузии:





"Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины.





Михаил Саакашвили выступает в качестве обвиняемого в четырех уголовных производствах, возбужденных по следующим статьям Уголовного кодекса Грузии: статья 182 Уголовного кодекса Грузии – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом; статья 333 и статья 117 Уголовного кодекса Грузии – злоупотребление служебными полномочиями, совершенное путем насилия или с применением оружия; часть 2 статьи 332 Уголовного кодекса Грузии – злоупотребление служебным положением должностным лицом.





Постановлением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 г. в отношении Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Постановлением старшего прокурора Главной прокуратуры Грузии от 4 августа 2014 г. в связи с уклонением от явки в следственный орган и неустановлением местонахождения Саакашвили он был объявлен в розыск".





Стоит отметить, что, заявление замглавы украинского Минюста Петухова подтверждает, что украинские власти назначили на государственную должность бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили уже после того, как он стал обвиняемым в уголовно наказуемых предступлениях в Грузии.





Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Саакашвили губернатором Одесской области Украины 30 мая 2015 г.



