В Казахстане хотят собирать «из атмосферы» углекислый газ

В 2015 году Казахстан занимал первое место в мире по интенсивности выбросов углекислого газа.

В Казахстане обсудят создание хранилища углекислого газа, который накапливается в атмосфере. Об этом рассказал вице-президент по маркетингу Всемирного нефтяного совета Джамбулат Сарсенов, передает телеканал передает телеканал Хабар





Первый завод с газоулавливающей системой находится в Норвегии, он заработает в 2022 году.





По словам спикера, Казахстан мог бы использовать подобные технологии при сборе вредных веществ, выбрасываемых теплоэлектроцентралями. Отметим, что в 2015 году Казахстан занимал первое место в мире по интенсивности выбросов углекислого газа.





Джамбулат Сарсенов, вице-президент по маркетингу Всемирного нефтяного совета:





- Для нас очень интересно будет применение фильтров и ловушек в ТЭЦ. Там, где мы в основном используем уголь. А, естественно, уголь - самый дешевый энергоноситель, он обеспечивает нам дешевую стоимость электроэнергии. Но, к сожалению, он является одним из технологически сложных производств по снижению уровня углекислоты.





Фото: khabar.cdnvideo.ru