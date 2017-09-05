В Казахстане хотят собирать «из атмосферы» углекислый газ
5 сентября 2017, 22:12
В 2015 году Казахстан занимал первое место в мире по интенсивности выбросов углекислого газа.
В Казахстане обсудят создание хранилища углекислого газа, который накапливается в атмосфере. Об этом рассказал вице-президент по маркетингу Всемирного нефтяного совета Джамбулат Сарсенов, передает телеканал Хабар.
Первый завод с газоулавливающей системой находится в Норвегии, он заработает в 2022 году.
По словам спикера, Казахстан мог бы использовать подобные технологии при сборе вредных веществ, выбрасываемых теплоэлектроцентралями. Отметим, что в 2015 году Казахстан занимал первое место в мире по интенсивности выбросов углекислого газа.
Джамбулат Сарсенов, вице-президент по маркетингу Всемирного нефтяного совета:
- Для нас очень интересно будет применение фильтров и ловушек в ТЭЦ. Там, где мы в основном используем уголь. А, естественно, уголь - самый дешевый энергоноситель, он обеспечивает нам дешевую стоимость электроэнергии. Но, к сожалению, он является одним из технологически сложных производств по снижению уровня углекислоты.
Фото: khabar.cdnvideo.ru
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