Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Казахстане хотят собирать «из атмосферы» углекислый газ

5 сентября 2017, 22:12

В 2015 году Казахстан занимал первое место в мире по интенсивности выбросов углекислого газа.

В Казахстане обсудят создание хранилища углекислого газа, который накапливается в атмосфере. Об этом рассказал вице-президент по маркетингу Всемирного нефтяного совета Джамбулат Сарсенов, передает телеканал Хабар.

Первый завод с газоулавливающей системой находится в Норвегии, он заработает в 2022 году.

По словам спикера, Казахстан мог бы использовать подобные технологии при сборе вредных веществ, выбрасываемых теплоэлектроцентралями. Отметим, что в 2015 году Казахстан занимал первое место в мире по интенсивности выбросов углекислого газа.

Джамбулат Сарсенов, вице-президент по маркетингу Всемирного нефтяного совета:

- Для нас очень интересно будет применение фильтров и ловушек в ТЭЦ. Там, где мы в основном используем уголь. А, естественно, уголь - самый дешевый энергоноситель, он обеспечивает нам дешевую стоимость электроэнергии. Но, к сожалению, он является одним из технологически сложных производств по снижению уровня углекислоты.

Фото: khabar.cdnvideo.ru

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...