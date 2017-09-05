Спортивная сенсация: "Барыс" вырвал победу у "Салавата Юлаева"

Матч прошел в Уфе и завершился победой хозяев со счетом 5:3.

Астанинский "Барыс" одержал гостевую победу в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Салавата Юлаева" , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент Vesti.kz





Матч прошел в Уфе и завершился победой хозяев со счетом 5:3. Причем до последней минуты основного времени астанинская команда уступала в счете.





После первого периода "Барыс" вел со счетом 2:0 - на девятой минуте с передачи Линдена Вея отличился Найджел Доус, на десятой закрепил успех Владимир Маркелов, котором ассистировал Максим Семенов.





Хорошая заявка на победу. Но хозяева сравняли счет до 2:2 уже к середине второго периода, дважды поразив ворота Сергея Кудрявцева за 40 секунд - отличились Йоонас Кемппайнен и Артем Федеров.





В середине третьей 20-минутки Тему Хартикайнен вывел хозяев вперед. Но хоккеистам "Барыса" удалось невероятное - всего за 30 секунд на последней минуте они забросили сопернику три шайбы - сначала это сделал Найджел Доус, потом Мартен Сен-Пьер, а затем Доус оформил хет-трик.





Следующий матч "Барыс" проведет 8 сентября в Риге против местного "Динамо".



