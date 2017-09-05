Спортивная сенсация: "Барыс" вырвал победу у "Салавата Юлаева"
5 сентября 2017, 22:38
Матч прошел в Уфе и завершился победой хозяев со счетом 5:3.
Астанинский "Барыс" одержал гостевую победу в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Салавата Юлаева", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел в Уфе и завершился победой хозяев со счетом 5:3. Причем до последней минуты основного времени астанинская команда уступала в счете.
После первого периода "Барыс" вел со счетом 2:0 - на девятой минуте с передачи Линдена Вея отличился Найджел Доус, на десятой закрепил успех Владимир Маркелов, котором ассистировал Максим Семенов.
Хорошая заявка на победу. Но хозяева сравняли счет до 2:2 уже к середине второго периода, дважды поразив ворота Сергея Кудрявцева за 40 секунд - отличились Йоонас Кемппайнен и Артем Федеров.
В середине третьей 20-минутки Тему Хартикайнен вывел хозяев вперед. Но хоккеистам "Барыса" удалось невероятное - всего за 30 секунд на последней минуте они забросили сопернику три шайбы - сначала это сделал Найджел Доус, потом Мартен Сен-Пьер, а затем Доус оформил хет-трик.
Следующий матч "Барыс" проведет 8 сентября в Риге против местного "Динамо".
Фото: www.hcbarys.kz
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