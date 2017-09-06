Вместе гражданские супруги прожили 17 лет. Родили трех дочерей, две из которых сообщили о приставаниях отца.

Жительница Павлодара обвиняет в растлении дочерей их родного отца. По ее словам, она узнала об этом, когда младшая шестилетняя дочь пожаловалась на боли в интимных местах. Девочка рассказала, что именно их вызвало, и тогда же старшая 14-летняя призналась, что подвергалась приставаниям отца, когда была младше, передает передает 31 канал





Узнав подробности, мать сразу же обратилась с заявлением в полицию. Однако в правоохранительных органах не стали арестовывать мужчину, а попытались уговорить ее забрать заявление.





Светлане трудно говорить. Женщина всегда считала гражданского супруга самым ласковым отцом на свете. Но шестилетняя дочь рассказала ей, что ласки родного папы были непристойными, пугали ее и причиняли боль. Оказалось, приставал он и к старшей дочери, когда той было восемь лет.





СВЕТЛАНА, мать:





– Я решила написать заявление. Обратилась в северный отдел полиции. Они в тот же день приехали сюда и тут же забрали его. Опросили меня, ребенка – и тишина. Потом вызывает Баймагамбетов и говорит: «До суда дело не дойдет, мало свидетельских показаний. Давайте решим это всё по-другому», – «Как по-другому?» – «Ну, может, он уедет из этого города?». Я молча встала и ушла, и сразу же написала жалобу в ДВД.





Вместе гражданские супруги прожили 17 лет. Родили трех дочерей, две из которых сообщили о приставаниях отца. Светлана попыталась выяснить причины такого поведения. Разговор с мужчиной сняла на камеру и записала на диктофон.





Отец девочек по образованию педагог и юрист, работал в полиции. По словам Светланы, у него много связей. После общения со следователем женщина признается, что перестала верить в объективное расследование. Больше всего и мать, и дочерей пугает то, что мужчина на свободе.

ЕРКЕБУЛАН ЕРЕЖЕПОВ, начальник следственного управления ДВД Павлодарской области:





– В настоящее время в отношении малолетней назначены судебно-медицинская экспертиза, судебно-психологическая. По представленным заявителем видео и аудио назначены видеофоноскопическая, далее будет назначена судебно-филологичекая экспертиза.





Досудебное дело ведется по 124 уголовной статье «Развращение малолетних». Результаты экспертиз будут известны через месяц, тогда же решится вопрос об аресте подозреваемого в педофилии отца. Свою вину он не признает.







