Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Чайка - воровка повадилась грабить магазин в одном из городов Британии

6 сентября 2017, 00:25

Птица явно наведывалась в магазин не впервые, так как не испугалась раздвижных дверей.

Полицейские британского города Саут-Шилдс, графство Тайн-энд-Уир, опубликовали особые приметы чайки, обворовавшую местный супермаркет сети Greggs. Наглая птица вошла в магазин, как к себе домой, и стащила пачку чипсов. Стражи порядка шутят, что пернатая нахалка объявлена в розыск, сообщает Metro.

Птица явно наведывалась в магазин не впервые, так как не испугалась раздвижных дверей. Судя по всему, чайка прекрасно знала, как они работают.

По словам покупателя, опубликовавшего забавные кадры, воровка также прекрасно знала, какие чипсы она хочет. Чайка выбрала картошку со вкусом соли и уксуса.
В момент визита чайки сотрудники магазины были заняты заполнением кофемашины. Предположительно птица все еще находится на свободе.



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...