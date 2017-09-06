Чайка - воровка повадилась грабить магазин в одном из городов Британии

Полицейские британского города Саут-Шилдс, графство Тайн-энд-Уир, опубликовали особые приметы чайки, обворовавшую местный супермаркет сети Greggs. Наглая птица вошла в магазин, как к себе домой, и стащила пачку чипсов. Стражи порядка шутят, что пернатая нахалка объявлена в розыск,

Птица явно наведывалась в магазин не впервые, так как не испугалась раздвижных дверей. Судя по всему, чайка прекрасно знала, как они работают.

По словам покупателя, опубликовавшего забавные кадры, воровка также прекрасно знала, какие чипсы она хочет. Чайка выбрала картошку со вкусом соли и уксуса.

В момент визита чайки сотрудники магазины были заняты заполнением кофемашины. Предположительно птица все еще находится на свободе.