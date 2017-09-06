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Названа самая красивая страна в мире

6 сентября 2017, 01:00

Во время пребывания в Шотландии все туристы испытывают особое чувство, которое больше нельзя испытать нигде в мире.

Читатели серии влиятельных путеводителей Rough Guide назвали Шотландию самой красивой страной в мире, сообщает Моя планета.

«Кто может отрицать, что эти дикие пляжи, глубокие озера и скалистые замки — одни из самых замечательных и красивых достопримечательностей в мире?» — говорят авторы путеводителя.
В рейтинг также вошли Новая Зеландия, Финляндия, Норвегия и ЮАР. Англия заняла седьмое место, Уэльсу читатели отдали 10-ю строчку, пишет The Independent.
Шотландские туроператоры считают, что результаты опроса привлекут в страну больше туристов.
«Мы очень рады, что Шотландия получила эту замечательную награду от читателей Rough Guide, но, конечно, эти результаты не станут сюрпризом для всех, кто уже побывал в нашей замечательной стране», — заявил исполнительный директор национальной туристической организации Шотландии VisitScotland.
По его словам, во время пребывания в Шотландии все туристы испытывают особое чувство, которое больше нельзя испытать нигде в мире.

Фото: lady-uspech.ru

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