Названа самая красивая страна в мире
6 сентября 2017, 01:00
Во время пребывания в Шотландии все туристы испытывают особое чувство, которое больше нельзя испытать нигде в мире.
Читатели серии влиятельных путеводителей Rough Guide назвали Шотландию самой красивой страной в мире, сообщает Моя планета.
«Кто может отрицать, что эти дикие пляжи, глубокие озера и скалистые замки — одни из самых замечательных и красивых достопримечательностей в мире?» — говорят авторы путеводителя.
В рейтинг также вошли Новая Зеландия, Финляндия, Норвегия и ЮАР. Англия заняла седьмое место, Уэльсу читатели отдали 10-ю строчку, пишет The Independent.
Шотландские туроператоры считают, что результаты опроса привлекут в страну больше туристов.
«Мы очень рады, что Шотландия получила эту замечательную награду от читателей Rough Guide, но, конечно, эти результаты не станут сюрпризом для всех, кто уже побывал в нашей замечательной стране», — заявил исполнительный директор национальной туристической организации Шотландии VisitScotland.
По его словам, во время пребывания в Шотландии все туристы испытывают особое чувство, которое больше нельзя испытать нигде в мире.
Фото: lady-uspech.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4876402-85e1a54bccdb2d8ee01c238bd18bf6e2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...