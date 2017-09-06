Названа самая красивая страна в мире

Во время пребывания в Шотландии все туристы испытывают особое чувство, которое больше нельзя испытать нигде в мире.

Читатели серии влиятельных путеводителей Rough Guide назвали Шотландию самой красивой страной в мире , сообщает , сообщает Моя планета





«Кто может отрицать, что эти дикие пляжи, глубокие озера и скалистые замки — одни из самых замечательных и красивых достопримечательностей в мире?» — говорят авторы путеводителя.

В рейтинг также вошли Новая Зеландия, Финляндия, Норвегия и ЮАР. Англия заняла седьмое место, Уэльсу читатели отдали 10-ю строчку, пишет The Independent.

Шотландские туроператоры считают, что результаты опроса привлекут в страну больше туристов.

«Мы очень рады, что Шотландия получила эту замечательную награду от читателей Rough Guide, но, конечно, эти результаты не станут сюрпризом для всех, кто уже побывал в нашей замечательной стране», — заявил исполнительный директор национальной туристической организации Шотландии VisitScotland.

По его словам, во время пребывания в Шотландии все туристы испытывают особое чувство, которое больше нельзя испытать нигде в мире.



