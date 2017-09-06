По делу застрелившегося сотрудника «Кузет» вынесли приговор в Мангистау

Под стражей оказался друг погибшего, который дал ему свое табельное оружие. Его приговорили к двум годам лишения свободы.

По делу застрелившегося в селе Баскудук сотрудника «Кузет» вынесли приговор, сообщает сообщает Lada.kz





Под стражей оказался друг погибшего, который дал ему свое табельное оружие. Из него сотрудник специализированной службы охраны «Кузет» ранил свою девушку, ее брата и застрелился сам. Приговор вынесен в Мунайлинском районном суде.





Бывший сотрудник охраны оказался на скамье подсудимых после того, как из его служебного оружия были ранены два человека и еще один погиб.





"Из материалов дела стало известно, что накануне преступления погибший сотрудник службы охраны «Кузет» встретился с подсудимым и попросил у него служебное оружие, с которым впоследствии отправился к дому своей бывшей девушки. Он несколько раз выстрелил в нее, ее брата и вел беспорядочную стрельбу в окна дома по остальным домочадцам. После этого выстрелил себе в голову", - рассказали в пресс-службе Мангистауского областного суда.





Приговором суда подсудимому вынесен приговор по части 2 статьи 371 УК РК (Халатность). Его приговорили к двум годам лишения свободы.





Напомним, инцидент произошел в поселке Баскудук вечером 19 мая. Молодой человек пришел в дом бывшей возлюбленной с пистолетом Макарова и открыл огонь по ее семье. Девушка и ее брат оказались в больнице с огнестрельными ранениями, а сам молодой человек погиб, выстрелив себе в голову.



