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Трамп решил выгнать из США всех нелегалов

6 сентября 2017, 01:28

Борьба с нелегальными мигрантами — одно из основных предвыборных обещаний Трампа.

Президент США Дональд Трамп решил отменить порядок, предоставляющий право въехавшим в детском возрасте в США нелегалам получить вид на жительство. Об этом сообщает Reuters.

«Я не сторонник наказывать детей, большинство из которых стали взрослыми, за поступки их родителей. Но мы должны осознавать, что мы — страна закона, и потому страна возможностей», — говорится в заявлении американского лидера.

По словам Трампа, его предшественник на президентском посту Барак Обама обошел волю Конгресса, приняв порядок получения гражданства детьми-нелегалами (DACA). «Нет возможностей принять реформу миграционного законодательства, если исполнительная ветвь власти сможет переписывать или отменять законы по своему усмотрению», — резюмировал американский лидер.

Борьба с нелегальными мигрантами — одно из основных предвыборных обещаний Трампа. 25 января он подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой. По словам президента, возведение объекта начнется в ближайшее время и сначала будет финансироваться из бюджета США, однако со временем Мексика компенсирует 100 процентов затрат.

Фото: topwar.ru

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