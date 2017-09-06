В Алматы Mercedes Sprinter и Delica жестко столкнулись в ста метрах от поста дорожной полиции

В Алматы в среду вечером произошло ДТП. По дороге от Северного кольца, в сторону Боралдай за постом на развилке, столкнулись два автомобиля: Mitsubishi Delica и Mercedes-Benz Sprinter. В результате аварии пострадали водитель и пассажир Delica. С различными травмами их доставили в больницу





Как выяснилось, автомобиль Mitsubishi Delica двигался со стороны Первомайских прудов, а навстречу ему ехал Mercedes-Benz Sprinter со стороны города в сторону Боралдая.





В какой - то момент водитель Delica проигнорировал знак "Уступи дорогу" и в метрах ста от поста дорожной полиции они столкнулись.



















































