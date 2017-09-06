Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Меркель забросали помидорами на предвыборном выступлении

6 сентября 2017, 02:01

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.

Неизвестные в городе Гейдельберге на юге Германии бросили несколько помидоров в направлении сцены, на которой в рамках предвыборной кампании выступала канцлер Германии Ангела Меркель, передает РИА Новости.

Как сообщает журнал Spiegel, полиция подтвердила, что в направлении сцены кинули два помидора. До левого бедра канцлера долетела пара капель, немного досталось и стоящей с ней рядом ведущей мероприятия.

Меркель отреагировала на произошедшее спокойно и протянула ведущей носовой платок. К моменту инцидента канцлер уже закончила свою речь. Виновники происшествия пока неизвестны.

Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.





MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...