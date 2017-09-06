Меркель забросали помидорами на предвыборном выступлении
6 сентября 2017, 02:01
Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.
Неизвестные в городе Гейдельберге на юге Германии бросили несколько помидоров в направлении сцены, на которой в рамках предвыборной кампании выступала канцлер Германии Ангела Меркель, передает РИА Новости.
Как сообщает журнал Spiegel, полиция подтвердила, что в направлении сцены кинули два помидора. До левого бедра канцлера долетела пара капель, немного досталось и стоящей с ней рядом ведущей мероприятия.
Меркель отреагировала на произошедшее спокойно и протянула ведущей носовой платок. К моменту инцидента канцлер уже закончила свою речь. Виновники происшествия пока неизвестны.
Выборы в бундестаг состоятся в Германии 24 сентября.
#Heidelberg Schön saftig! Eine der beiden Tomaten, mit denen #Merkel auf dem Uniplatz beworfen wurde pic.twitter.com/572zaJsvM5— Marinella Maier (@MarinellaSix) 5 сентября 2017 г.
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