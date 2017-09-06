Касательно определения доходов физических лиц и исчисления ИПН в отдельных случаях

ДГД по Костанайской области разъясняет порядок определения объектов налогообложения в отдельных случаях.

1. В случае, если доходы физического лица, отраженные в налоговой декларации, не соответствуют его расходам, произведенным на личное потребление, в том числе на приобретение имущества, налоговые органы определяют доход и налог на основе произведенных им расходов с учетом доходов прошлых периодов.

2. Доход подлежит обложению налогом также в случаях, когда другими лицами и органами оспаривается законность получения указанного дохода.

3. Если по решению суда доход подлежит изъятию в бюджет в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, то указанный доход изымается без вычета суммы уплаченного с него налога.

4. При установлении налоговыми органами фактов получения физическим лицом доходов от осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, не подлежащих обложению индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты, а также не относящихся к имущественному доходу или прочим доходам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, такой доход, определенный в размере, превышающем предел дохода, влекущего регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан или законодательством Республики Казахстан в сфере предпринимательства, подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом по ставке, установленной пунктом 1 статьи 158 Налогового кодекса.