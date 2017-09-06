В Нью-Йорке арестовали более 30 человек у башни Трампа в ходе протестов

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка задержала 12 человек: активисты сели в центре Пятой авеню, перекрыв движение по улице. Среди протестующих у Trump Tower во вторник вечером было много тех, кого программа экс-президента Барака Обамы коснулась напрямую. В первую очередь это студенты, родители которых — эмигранты. Они начали собираться у башни на Пятой авеню еще в первой половине дня, несколько сотен человек долго не расходились.





"Без документов и без страха", — гласят плакаты многих из них. "Я расстроена и обеспокоена, но не позволяю эмоциям взять верх, потому что надо бороться за свои права", — говорит одна из участниц акции, выступающая за иммиграционную реформу



