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В Нью-Йорке арестовали более 30 человек у башни Трампа в ходе протестов

6 сентября 2017, 06:16

Протестовали студенты, родители которых — эмигранты.

Более 30 человек были арестованы у неофициальной резиденции Дональда Трампа в Нью-Йорке в ходе протестов, которые были вызваны решением президента отменить программу, ограничивающую депортацию детей нелегалов, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка задержала 12 человек: активисты сели в центре Пятой авеню, перекрыв движение по улице. Среди протестующих у Trump Tower во вторник вечером было много тех, кого программа экс-президента Барака Обамы коснулась напрямую. В первую очередь это студенты, родители которых — эмигранты. Они начали собираться у башни на Пятой авеню еще в первой половине дня, несколько сотен человек долго не расходились.

"Без документов и без страха", — гласят плакаты многих из них. "Я расстроена и обеспокоена, но не позволяю эмоциям взять верх, потому что надо бороться за свои права", — говорит одна из участниц акции, выступающая за иммиграционную реформу

Также протесты против объявленного генпрокурором США решения об упразднении программы DACA, введенной в 2012 году, прошли во вторник в крупнейших городах США: у Белого дома в Вашингтоне, в Лос-Анжелесе, Денвере.

Во вторник администрация Трампа предоставила конгрессу полгода на то, чтобы найти альтернативу программе в отношении детей нелегальных иммигрантов, что должно стать частью заявленной Трампом иммиграционной реформы США.

Внедренная Обамой программа при ряде условий давала отсрочку от возможной депортации и разрешение на работу детям нелегальных иммигрантов, прибывшим в США до исполнения им 16 лет. После одобрения каждого в индивидуальном порядке им выдавали бумагу об отсрочке возможных действий по депортации и разрешение на работу на два года с возможностью продления.

Экс-президент США стал одним из главных критиков решения нынешнего главы Белого дома. Барак Обама назвал решение администрации Дональда Трампа "саморазрушительным", "жестоким" и противоречащим американским ценностям.

Изначально число иммигрантов, подпадающих под эту норму, оценивалось в 1,7 миллиона человек. США по состоянию на 2016 год предоставили отсрочку депортации около 800 тысячам человек. Более половины из них живут в Калифорнии и Техасе.

Фото: REUTERS / Kevin Krolicki

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