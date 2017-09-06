В Актобе мужчина вырезал на груди имя следователя

Кровавые буквы подследственный Бауыржан Унерзак нацарапал на теле в следственном изоляторе в знак своей невиновности, передает timeskz.kz





Рано утром 25 июня, практически в центре Актобе, у ночного клуба «Strike» произошла массовая потасовка: группа отдыхающих мужчин что-то не поделила между собой. Слово за слово, и брань переросла в драку, при этом некоторые особо рьяные участники схватились за ножи.





- Мой муж тоже отдыхал в этом клубе, - рассказывает Арина Нугманова. – Он увидел драку и решил ее успокоить. Есть видеозапись, на которой отчетливо видно, что Бауыржан разнимал конфликтующих. Некоторые из них махали ножами. На видео видно, что мой муж ни с кем не дрался. Единственно есть момент, где он оттолкнул парня, который замахнулся на него ножом.





В результате конфликта колото-резаные ранения бедра получили два человека. Общими усилиями охраны клуба и посетителей драку удалось остановить.





- Через два дня я получила смс и узнала, что мой супруг находится в розыске, - продолжила Нугманова. – Я была в шоке и сразу же все рассказала Бауыржану. Долго думать мы не стали - обратились к адвокату Зауру Мамедову.





По словам Арины, адвокат позвонил следователю и попросил того разъяснить ситуацию. Следователь был занят и связался с адвокатом «разыскиваемого» лишь спустя неделю.





- Прошло время, и сотрудники полиции вышли на связь, - вспоминает девушка, - Они просили встречи с мужем, чтобы удостовериться, что он не в бегах. Муж приехал в офис к адвокату, где его ждали полицейские. Они предложили Бауыржану проехать в ДВД, чтобы успокоить начальство. «Ты проходишь по делу как свидетель, тебя не подозревают в драке», - сказали люди в погонах.





В ДВД стало ясно, что Бауыржана не отпустят. Полисмены стали опрашивать мужчину, а позже закрыли его в изолятор в качестве свидетеля - его не признали подозреваемым и не дали постановление. Все бумаги он получил спустя сутки.





- Ровно два месяца мужа продержали за решеткой, - вздыхает Нугманова. – Все это время не было никаких расследований, очных ставок. Если бы они были, то было бы ясно, что он реально простой свидетель, а не участник потасовки. Чтобы спасти мужа, я начала писать в соцсетях, обратилась в городскую прокуратуру, даже собиралась ехать в Астану к главному прокурору. Это ведь просто какой-то беспредел: нарушены права человека!





Срок ареста подходил к концу, и следователи собирались продлить его еще на месяц. Арина отправилась на встречу к супругу и рассказала ему об этом.





- Я была вся в слезах, не сдерживала эмоции, - вспоминала Нугманова. – А на следующий день узнала, что Бауыржан объявил сухую голодовку: отказался от воды и еды. Кроме этого он лезвием на груди вырезал: «В моей смерти прошу винить следователя Картименова». Это был знак протеста! Его изолировали от общества, и никто не разбирался в деле.





Голодовку Б. Унерзак объявил 28 августа. Трое суток он не пил даже воды. Состояние мужчины ухудшалось. 30 августа объявили слушание.





- Судья Алданов прочитал дело и понял, что там какая-то мутная вода, - говорит Нугманова. – Он не сдерживал эмоции, при всех кричал на прокурора и постановил немедленно отпустить Унерзака под домашний арест. Мы его забрали домой, где он постепенно начал приходить в себя. Голодовку прекратил. А глубокие порезы на груди уже заживают, но шрамы останутся на всю жизнь. Спасибо судье, своим справедливым решением он спас жизнь моему мужу.





Домашний арест оформили на месяц. Выходить из дома Бауыржану сейчас нельзя. Общаться с журналистами ему также запретили.





- В понедельник была первая очная ставка, на которой единственный потерпевший этого дела говорил, что Бауыржан его не резал, а наоборот разнимал, - говорит Арина, – Видеозапись отправили на экспертизу в Алматы, чтобы убедиться, что никакого ножа в руках супруга не было. Все это можно было сделать намного раньше, а не доводить человека до голодовки.



