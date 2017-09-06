HBO опубликовал видео передачи с участием Головкина и Альвареса

Американский телеканал HBO на своем официальном Youtube-канале показал программу с участием казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (49-1-1, 34 КО), сообщает Sports.kz





Ведущими передачи «Канело» — Головкин: Under the Lights" являются комментатор HBO Макс Келлерман и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях, а ныне эксперт телеканала Рой Джонс-младший.





Бой состоится 16 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.







