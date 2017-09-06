В Алматы на глазах жильцов разваливается одна из многоэтажек

В Алматы жители одной из элитных высоток жалуются на то, что их дом разваливается на глазах - лифты постоянно ломаются, устарела проводка, трещины в стенах не успевают заделывать, а крыша в непогоду превращается в котлован с водой, который постепенно затапливает верхние этажи здания. Об этом говорится в сюжете телеканала "Алматы".





"Лифт не работал, потому что протекает кровля, бетон уже распался до арматуры, арматура уже ржавая и на лифт, все в лифтовую шахту попадает. Лифт не работает, замыкает. И, конечно, мы своим детям не разрешаем им пользоваться, когда идет дождь, какая-то непогода, потому что это очень опасно. Мы застревали несколько раз в лифте", - говорит Елена Абжанова.





Во всех этих бедах собственники почти 300 квартир винят бывшего председателя КСК Гульдан Тлегенову. Она 12 лет управляла кооперативом. За это время, по словам владельцев квартир, они насобирали свыше 70 миллионов тенге, но куда ушли все эти деньги неизвестно. Саму женщину, которая проживает в этом же доме, журналистам застать не удалось.





По словам нового председателя КСК Гулим Жарибаевой, денег на счету жителей нет, так как специально на содержание дома они не копили. Поэтому ремонт в доме будет сделан не скоро.



