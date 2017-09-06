Жители 4 областей Казахстана могут остаться зимой без тепла

Причём срыв может возникнуть не только по причине некачественного ремонта местных ТЭЦ.

Очередной отопительный сезон начинается со старых проблем. Серьёзные вопросы с подготовкой в четырёх областях Казахстана, - сообщили на правительственном заседании, передает ТК " Астана ".





Причём срыв может возникнуть не только по причине некачественного ремонта местных ТЭЦ. Энергопроизводящие компании задолжали АО «Казтрансгаз Аймак» около четырёх миллиардов тенге, - уточнил Министр энергетики Канат Бозумбаев.





На грани срыва и строительство ряда школ по программе «Нұрлы Жол». Здесь всё упирается в несовершенство тендерной системы.





В списке проблемных Павлодарская, Мангистауская, Южно-Казахстанская и Карагандинская области. В последней, по словам министра энергетики на ТЭЦ-2 «Арселор Миттал Темиртау» начали ремонт трёх котлов и одной турбины. Но качество работ подвело.





"При этом отмечены аварийные остановки котлов ТЭЦ-2 этой станции после проведенных ремонтов, что демонстрирует некачественное выполнение ремонтных работ уже в этом году. Считаем необходимым так же усилить контроль за подготовкой и других электростанций к отопительному сезону", - заявил Министр энергетики РК Канат Бозумбаев.





Премьер Сагинтаев поручил держать подготовку к отопительному сезону в этом регионе на особом контроле.





Не менее критическая ситуация в Южно-Казахстанской области. Здесь вопрос в долгах. По данным Бозумбаева, сумма задолженности за тепло свыше двух миллиардов тенге. Из-за чего прекращена поставка газа на Шымкентскую ТЭЦ АО «3-энергоорталык». А в июле арестованы расчётные счета этого предприятия. Министр обещал, что долг регион выплатит к концу года и работа станции будет восстановлена. Уже в кулуарах правительства Бозумбаев прокомментировал журналистам возможное повышение тарифов на коммунальные услуги. Такую перспективу необходимо рассмотреть для привлечения инвесторов, - сказал накануне президент страны.





Чтобы прекратить игру «в тендеры» Премьер-министр поручил Кабмину в корне «ломать» систему выделения средств на строительство школ по госпрограмме. Причем Бакытжан Сагинтаев предложил это сделать на примере «подушевого» финансирования.







