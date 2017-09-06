В Аризоне разбился самолет национальной гвардии
6 сентября 2017, 07:54
Ведется спасательная операция.
Самолет F-16, принадлежавший 162-й эскадрилье национальной гвардии Аризоны, потерпел во вторник катастрофу, передает РИА Новости.
"F-16, тренировавшийся с национальной гвардией Аризоны, упал в 20 милях (32 километрах) к северо-западу от Саффорда в Аризоне в 15.00 (5.00 аст). Ведется спасательная операция", — говорится в сообщении эскадрильи в Twitter.
Фото: AFP 2017 / DOD
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