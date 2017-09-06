Семью из Карагандинской области больше 11 лет силой удерживали на зимовке
6 сентября 2017, 08:12
Сейчас общественники занимаются реабилитацией пострадавшей женщины и ее сыновей.
На зимовке в Жанааркинском районе Карагандинской области больше одиннадцати лет удерживали в трудовом рабстве семью из четырех человек, в том числе и несовершеннолетнего ребенка, передает корреспондент BNews.kz.
О том, что случилось с семьей Рымбековых (имена и фамилия изменены - ред.), рассказала руководитель кризисного центра для жертв торговли людьми Оксана Тарабукина. Она также является председателем общественного фонда «Кайсар». Сейчас общественники занимаются реабилитацией пострадавшей женщины и ее сыновей.
«Семья больше 11 лет находилась на зимовке в Жанааркинском районе. Мальчик несовершеннолетний, он фактически находился в заложниках. Хозяин забрал ребенка к себе в дом, и семья не могла видеться с ним. Таким образом, он мог влиять на мать. По факту ребенок мог видеть своих родных только по желанию самого хозяина», - говорит Оксана Тарабукина.
Жительница Карагандинской области приехала в Жанааркинский район в 2006 году вслед за своим мужем, который там работал на хозяина. Она привезла с собой и двух несовершеннолетних на тот момент сыновей, третий мальчик – Ануар, родился на зимовке в 2008 году.
Позже глава семейства умер, а мать и ее дети оказались в заложниках. Сначала они за определенную плату выполняли работу по хозяйству. Старшие пасли скот, занимались строительством, но со временем хозяин зимовки, беспощадно эксплуатируя их труд, перестал им платить. Маленького Ануара мужчина забрал к себе в дом, и он находился под пристальным контролем хозяина. Позже он пошел в школу в ауле, и его привозили к родным только на каникулы. Ребенок пас овец с пяти лет, и, когда была возможность, помогал по хозяйству своим старшим братьям.
«Мне было там страшно, он людей на работу забирал, и бил всех. Постоянно ругался, мне там не нравилось. В ауле было очень скучно, маму я видел редко. До обеда я пас овец, потом шел домой отдыхать. Я очень переживал, что могу потерять скот, потому что не хотел ссориться с хозяином», - рассказывает Ануар.
Его старшему брату Карену сейчас 26 лет. На зимовке он освоил несколько специальностей, научился водить грузовик и выполнять сварные работы. В основном же пас табуны лошадей, ему помогал и средний брат. Денег за свой труд молодые люди не получали и жили в постоянном страхе. Убежать с зимовки возможности не было.
«Убежать мы не могли. Местные органы, - к ним бесполезно было обращаться, писать что-то, там все связано. К нам относились как к своей собственности. Говорили, - живите, что вам еще надо? Я пытался сбегать, но меня везде находили, привозили назад и избивали. Я трудился там с 15 лет, мой младший брат тоже. Нам чудом удалось сбежать оттуда, когда хозяин был в отъезде. Сначала мать с Ануаром отправили, а потом и я с братом не без труда, но уехал», - вспоминает Карен.
Как отмечает руководитель кризисного центра, все три брата стали жертвами трудовой эксплуатации в детском возрасте.
«Все они были в заложниках, и младший из них сейчас не осознает, что с ним происходило, поскольку другой жизни он не видел. Аттестат есть только у одного из братьев, у второго нет даже девяти классов образования, он после восьми классов сразу был отправлен на зимовку. На сегодняшний день основная задача - документировать их.Так как они никогда не получали удостоверение личности, то теперь это очень длительный процесс. Затем в рамках международной организации по миграции они получат дополнительное финансирование на оплату специальных курсов по приобретению профессии», - говорит Тарабукина.
Сейчас главная задача общественников - помочь семье адаптироваться в обществе, найти всем работу и помочь получить документы.
«Ребята достаточно сохранные, трудоспособные и неленивые. Я думаю, они легко найдут себе работу. Мама их уже трудоустроена, подавать на своего хозяина в суд она не хочет. Женщина желает одного, чтобы сейчас у них все устроилось, и все они вернулись к нормальной жизни, чтобы их никто не беспокоил», - говорит руководитель центра.
По данным председателя общественного фонда «Кайсар» О.Тарабукиной, Жанааркинский район - один из самых сложных районов в Карагандинской области. Там за последнее время произошло несколько случаев трудовой эксплуатации людей, и в этой сфере регион лидирует.
Фото: kamisti.kz
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