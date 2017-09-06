Семью из Карагандинской области больше 11 лет силой удерживали на зимовке

О том, что случилось с семьей Рымбековых (имена и фамилия изменены - ред.), рассказала руководитель кризисного центра для жертв торговли людьми Оксана Тарабукина. Она также является председателем общественного фонда «Кайсар». Сейчас общественники занимаются реабилитацией пострадавшей женщины и ее сыновей.

Жительница Карагандинской области приехала в Жанааркинский район в 2006 году вслед за своим мужем, который там работал на хозяина. Она привезла с собой и двух несовершеннолетних на тот момент сыновей, третий мальчик – Ануар, родился на зимовке в 2008 году.





Позже глава семейства умер, а мать и ее дети оказались в заложниках. Сначала они за определенную плату выполняли работу по хозяйству. Старшие пасли скот, занимались строительством, но со временем хозяин зимовки, беспощадно эксплуатируя их труд, перестал им платить. Маленького Ануара мужчина забрал к себе в дом, и он находился под пристальным контролем хозяина. Позже он пошел в школу в ауле, и его привозили к родным только на каникулы. Ребенок пас овец с пяти лет, и, когда была возможность, помогал по хозяйству своим старшим братьям.



