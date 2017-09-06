Жители Ташкента стали свидетелями погони с перестрелкой
6 сентября 2017, 08:19
По предварительным данным, сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь по автомобилю, пытавшемуся уйти от погони. Очевидцы сообщают о раненых.
В час-пик между 17.30 и 18.30 5 сентября в соцсетях и Телеграм-каналах стали появляться сообщения от водителей о длинной пробке в районе Дархана. Причина затора на дороге была неизвестна, пока опять же в социальных сетях очевидцы не начали выкладывать сообщения, фото и видео произошедшего, сообщает nuz.uz.
"Я обычный водитель из Ташкента сегодня 05.09.17 где то 17:30-40 попал в боевик! Освободился пораньше с работы, ехал домой... Гаишник останавливает меня и "бешеными" глазами говорит: "Гони за белым Спарком"! Спарк находился в угоне! ... Догнали Спарк на Пушкинском! Перед моей машиной стоял Кобальт и после него этот белый Спарк! На подмогу приехали еще несколько патрульных машин! В машине были 4-5 мужчин. На водителя направили стволы и предупредили выйти из машины, а на предупреждение угонщик отреагировал жёстко и начал давать вперед и назад! Хорошо что перед моей машиной стояла еще одна а так бы моей машине тоже досталось бы! В это время ГАИшники открыли стрельбу по машине!", - написал один участников группы "Водители Ташкента" в Facebook.
Очевидцы сообщали, что в результате пострадали несколько машин и есть раненые, среди которых и сотрудник УБДД. Также свидетели происшествия утверждают, что угонщики, бросив машину, ушли от погони в районе кладбища "Боткино". На данный момент эта информация официально не подтверждена.
Стоит отметить, что накануне один из участников сообщества водителей сообщал, что у его отца угнали автомобиль марки "Спарк", номер которого совпал с номером автомобиля, уходящего сегодня от погони.
Фото: "Водители Ташкента"/Facebook
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