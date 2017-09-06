Жители Ташкента стали свидетелями погони с перестрелкой

Очевидцы сообщали, что в результате пострадали несколько машин и есть раненые, среди которых и сотрудник УБДД. Также свидетели происшествия утверждают, что угонщики, бросив машину, ушли от погони в районе кладбища "Боткино". На данный момент эта информация официально не подтверждена.





Стоит отметить, что накануне один из участников сообщества водителей сообщал, что у его отца угнали автомобиль марки "Спарк", номер которого совпал с номером автомобиля, уходящего сегодня от погони.



