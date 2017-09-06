Студенты Бостонского университета нашли 100-летнюю капсулу времени
6 сентября 2017, 08:25
Помимо ряда артефактов в капсуле времени была обнаружена газета, выпущенная 102 года назад.
Эмма Пуртел, Сара Манки и Адам Мэмфорд обнаружили капсулу времени во время работы в архиве Бостонского университета. Перебрав множество ящиков с бумагами, в одном из них они заметили медный контейнер размером с тостер, сообщает Life.ru.
Капсула времени датируется июнем 1915 года — именно тогда началось строительство оружейной палаты Национальной гвардии. Судя по всему, её обнаружили в 2002 году, когда был размещён архив университета, и, видимо, снова забыли про неё ещё на 15 лет.
Внутри капсулы находилась копия руководства Генерального суда штата Массачусетс от 1914 года, а также номер газеты Boston Daily Advertiser от 1915 года, несколько монет, карта метро и фотографии высокопоставленных лиц.
После находки руководство Бостонского университета обратилось в Национальную гвардию, чтобы узнать, как дальше распоряжаться капсулой времени и её содержимым.
Фото: Latest Headlines
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