Студенты Бостонского университета нашли 100-летнюю капсулу времени

Капсула времени датируется июнем 1915 года — именно тогда началось строительство оружейной палаты Национальной гвардии. Судя по всему, её обнаружили в 2002 году, когда был размещён архив университета, и, видимо, снова забыли про неё ещё на 15 лет.





Внутри капсулы находилась копия руководства Генерального суда штата Массачусетс от 1914 года, а также номер газеты Boston Daily Advertiser от 1915 года, несколько монет, карта метро и фотографии высокопоставленных лиц.